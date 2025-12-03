Logo
Large banner

Запалио се мотор авиона са 425 путника

Извор:

СРНА

03.12.2025

22:55

Коментари:

0
Avion
Фото: Pexels

Авион "боинг 777" на лету из Москве у Пукет безбједно је слетио на московски аеродром "Домодедово" након што му се запалио мотор, саопштила је информативна служба аеродрома.

Руска агенција за ваздушни саобраћај Росавијација објавила је да је у авиону било 425 људи и да нема жртава.

Доналд Трамп-27112025

Свијет

Трамп: За танго треба двоје

Авион руске компаније "Ред вингс" слетио је у 22.53 часа по локалном времену.

Подијели:

Тагови:

avion

motor

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: За танго треба двоје

10 ч

0
Никола Роквић у току Божићног поста показао како спрема ручак

Сцена

Никола Роквић у току Божићног поста показао како спрема ручак

10 ч

0
Отац убијеног Матеје завршио на психијатрији, па добио тумор

Хроника

Отац убијеног Матеје завршио на психијатрији, па добио тумор

10 ч

0
Возач из БиХ потукао се насред ауто-пута

Свијет

Возач из БиХ потукао се насред ауто-пута

10 ч

0

Више из рубрике

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: За танго треба двоје

10 ч

0
Возач из БиХ потукао се насред ауто-пута

Свијет

Возач из БиХ потукао се насред ауто-пута

10 ч

0
Захарова: Упркос прогону, становници Украјине не желе да забораве руски језик

Свијет

Захарова: Упркос прогону, становници Украјине не желе да забораве руски језик

10 ч

0
Венецуела распоредила војску: Одговор Трампу

Свијет

Венецуела распоредила војску: Одговор Трампу

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

02

Снажан земљотрес погодио Кину

08

52

Ана и Бастијан не желе да се сретну ни на суђењу, све су препустили адвокатима

08

48

Ови аутомобили губе најмање вриједност као половни

08

41

Почело закључавање друштвених мрежа за тинејџере

08

35

Старица (95) проглашена мртвом, а онда је устала из ковчега на дан сахране

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner