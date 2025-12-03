Запалио се мотор авиона са 425 путника

Извор:
СРНА
03.12.2025
22:55
Коментари:0
Авион "боинг 777" на лету из Москве у Пукет безбједно је слетио на московски аеродром "Домодедово" након што му се запалио мотор, саопштила је информативна служба аеродрома.
Руска агенција за ваздушни саобраћај Росавијација објавила је да је у авиону било 425 људи и да нема жртава.
Авион руске компаније "Ред вингс" слетио је у 22.53 часа по локалном времену.
