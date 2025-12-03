Венецуела распоредила војску: Одговор Трампу

Извор:
Оружане снаге Венецуеле распоређене су широм земље као одговор на пријетње америчке администрације, рекао је предсједник Николас Мадуро.
"Двадесет двије седмице војне, цивилне и полицијске обуке довеле су Венецуелу до највишег степена свеобухватне одбрамбене способности који смо икада постигли. Припремиле су нас да бранимо своју земљу, суверенитет и достојанство и гарантују слободну и суверену домовину за будуће генерације", рекао је Мадуро у видео обраћању.
Он је подсјетио да је, поводом пријетњи из САД, Венецуела пет месеци вршила војне вјежбе под називом "Независност 200", преноси ТАСС.
Мадуро је осудио акције САД против Венецуеле и рекао да "психолошки терор" није ни за центиметар скренуо његову земљу са пута "изградње јаке домовине".
Од почетка септембра, амерички борбени авиони гађали су бродове са дрогом из Венецуеле и других латиноамеричких земаља.
Предсједник САД Доналд Трамп више пута ЈЕ запријетио да ће почети бомбардовање копнених циљева.
САД су током посљедњих мјесеци знатно појачале војно присуство на Карибима, наводећи борбу против трговине дрогом као примарни разлог.
