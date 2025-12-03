Попио минералну воду и завршио на интензивној: Шта је открила анализа?

03.12.2025
Пензионер Роберт Х. (62) је прошлог петка шетао је преко Шлингермаркта у Бечу, а по што је огладнио свратио је у један локал.
"Наручио сам њоке карбонара и минералну воду", испричао је пензионер за "Хојте". Када је конобар донио малу флашу воде, попио је два велика гутљаја и то се испоставило као фатална грешка.
"Одједном ме је пекло на уснама и у устима, а затим и у једњаку. Било је као да изнутра горим. Био је то пакао", описује Флоридсдорфер, који је од тада у болници. Хитна помоћ је убрзо стигла и одмах пребацила Роберта Х. у болницу.
"Пацијент је имао мучнину и жалио се на болове у стомаку. Био је блед у лицу, обли га је хладан зној и више пута је повраћао", рекао је портпарол хитне помоћи за "Хојте".
Приликом прегледа уста пацијента, уочено је изражено црвенило. Затим су спасиоци употребили уређај за мјерење крвних гасова, који мери равнотежу киселина и база. Резултат је потврдио сумњу: Бечлија је имао лактатемију. Јасан знак тровања.
Затим су узели шприцом узорак садржаја из флаше и предали га полицији која је у међувремену стигла.
"Док је мушкарац, који је све вријеме био при свијести, збринут и одмах пребачен на интензивну негу, а полицајци су запленили флашу минералне воде. Органи полиције специјализовани за опасне материје (ГКО) су обавјештени како би узели одговарајуће узорке", изјавила је портпаролка полиције Михаела Росман.
"Детаљна анализа још увијек није завршена. За сада полиција води истрагу против непознатог починиоца због сумње на нехатно наношење телесних повреда", рекла је Росман. Сумња се да је у флашици била нека корозивна течност или киселина. Роберт Х. се опоравља у болници и сада може поново да говори.
"Веома ми је лоше. Све до желуца ми је изједено. Два гутљаја више и вјероватно бих био мртав.", објашњава он и додаје да тренутно не може да једе, храни се интравенозно.
"Дали су ми неку астронаутску храну. Дакле, једем преко вене", нашалио се 62-годишњак. Да ли ће имати посљедице, још не зна.
Инспекција је брзо стигла на лице мјеста и узела узорке свих флаша минералне воде ускладиштених у локалу. Није било назнака других проблематичних састојака. Локал је поново отворен.
