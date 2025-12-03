Суд у БиХ донио пресуду: Докази из Скај апликације су незаконити

Извор:
Кантонални суд у Тузли донио је пресуду у једном предмету у којој је заузео став да би кориштење у кривичном поступку доказа добијених путем апликације Скај било у супротности члану 6. Европске конвенције за људска права и правом на правично суђење.
Потврдила је ово адвокат Мирна Алибеговић за портал "Радиосарајево.ба".
Како истиче, она је била бранилац оптуженог у том предмету.
"Уложили смо приговоре на законитост ових доказа с обзиром да је ријеч о масовном пресретању комуникација, као и да нису испуњени услови за провјеру законитости учињеног. Посебно је спорно што из расположиве документације није видљиво ко је, на који начин, када и гдје прикупио те податке као и да уопште није могуће провјерити изворни садржај, поузданост и интегритет таквих података", образложила је адвокат Алибеговић.
Истиче да је одбрана посебно инсистирала на чињеници да је овакво поступање супротно, не само законодавству у БиХ, него чак и Законику о кривичном поступку Републике Француске, због чега је, како каже, њихова незаконитост неоспорна и у Француској, иницијалној држави њиховог прибављања.
"Суд је усвојио приговоре одбране као основане и забранио извођење ових доказа будући да би њихово провођење било у супротности са правом на правично суђење које предвиђа одредба члана 6. Европске конвенције о људским правима", појашњава адвокати Мирна Алибеговић у разговору за портал "Радиосарајево.ба".
