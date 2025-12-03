"Члан Управног одбора УИО из ФБиХ угрозио отварање граничног прелаза Градишка"

Извор:
СРНА
03.12.2025
12:08
Коментари:0
Члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ којег именује Влада Федерације БиХ /ФБиХ/ онемогућио је прерасподјелу запослених у УИО и почетак рада новоизграђеног граничног прелаза Градишка, саопштено је из Министарства финансија и трезора у Савјету министара.
Члан, којег именује Влада ФБиХ, гласао на сједници Управног одбора УИО против формалних измјена Правилника о унутрашњој организацији УИО, наводи се у саопштењу.
Истичу да је на јучерашњој сједници Управног одбора УИО у питање доведено стављање у употребу потпуно функционалног и логистички опремљеног, новоизграђеног граничног прелаза Градишка.
Предсједник Управног одбора УИО Срђан Амиџић сазвао је нову сједницу за сутра, уз увјерење да ће неслагања бити превазиђена у интересу људи који живе и раде у БиХ.
Из Министарству безбједности у Савјету министара Срни је раније речено да се отварање новог граничног прелаза Градишка очекује 11. децембра.
БиХ
5 ч3
БиХ
8 ч0
БиХ
9 ч1
БиХ
21 ч0
Најновије
Најчитаније
17
04
17
02
17
00
16
56
16
50
Тренутно на програму