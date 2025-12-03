Logo
"Члан Управног одбора УИО из ФБиХ угрозио отварање граничног прелаза Градишка"

Извор:

СРНА

03.12.2025

12:08

"Члан Управног одбора УИО из ФБиХ угрозио отварање граничног прелаза Градишка"
Фото: РТРС

Члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ којег именује Влада Федерације БиХ /ФБиХ/ онемогућио је прерасподјелу запослених у УИО и почетак рада новоизграђеног граничног прелаза Градишка, саопштено је из Министарства финансија и трезора у Савјету министара.

Члан, којег именује Влада ФБиХ, гласао на сједници Управног одбора УИО против формалних измјена Правилника о унутрашњој организацији УИО, наводи се у саопштењу.

Истичу да је на јучерашњој сједници Управног одбора УИО у питање доведено стављање у употребу потпуно функционалног и логистички опремљеног, новоизграђеног граничног прелаза Градишка.

Предсједник Управног одбора УИО Срђан Амиџић сазвао је нову сједницу за сутра, уз увјерење да ће неслагања бити превазиђена у интересу људи који живе и раде у БиХ.

Из Министарству безбједности у Савјету министара Срни је раније речено да се отварање новог граничног прелаза Градишка очекује 11. децембра.

Градишка

