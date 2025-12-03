Logo
Аеродром Тузла добија 10 нових линија, постаје нова база компаније Виз Ер

03.12.2025

08:59

Аеродром Тузла добија 10 нових линија, постаје нова база компаније Виз Ер
Фото: Tanjug/AP/Jon Cherry

Аеродром Тузла постаће нова база компаније Виз Ер, која ће базирати два авиона и отворити десет нових рута.

12. децембра Виз Ер званично отвара своју базу на Међународном аеродрому Тузла, чиме покреће највеће ширење пословања у БиХ до сада.

Ове године компанија обиљежава десет година од отварања своје прве базе у Тузли, у коју се сада враћа.

Лисабон-аеродром-21112025

Занимљивости

Ушла у тоалет на аеродрому у Лисабону, па се фрапирала: "Нема врата, испред је огледало"

Двије фазе ширења

У првој фази, која почиње 12. децембра, Виз Ер ће стационирати први авион у Тузли, док ће друга фаза услиједити у марту 2026. године - када ће стићи други Ербас А321нео.

Базирањем два авиона, Виз Ер повећава капацитет летова из БиХ за пола милиона додатних сједишта у наредној години. Тузла добија десет нових линија за: Келн, Хамбург, Мастрихт, Малме, а од марта 2026. за Берлин, Франкфурт, Гетеборг, Ландветер, Ларнаку, Париз и Братиславу.

Све ово поред претходних летова за Базел, Дортмунд и Меминген. Авио-компаније „Jet Airlines“ и „Pegasus“ обављају паралелне летове за Истанбул на аеродрому у Тузли, извјештава Biznisinfo.

avion skliznuo

Свијет

Драма на аеродрому: Авион склизнуо са писте приликом слијетања

Аеродром Тузла гради инфраструктуру за 800.000 путника

Управа Међународног аеродрома Тузла недавно је представила стратешки план развоја и очекивани раст броја путника, који би 2026. године требало да пређе 800.000 путника.

У протеклом периоду завршено је неколико важних пројеката који су подигли ниво инфраструктуре аеродрома:

инсталирана је приступна расвјета у дужини од 900 метара

изграђена је КАПИЈА III капацитета 360 путника (два авиона А320)

изграђена је нова пословна зграда - атријум

изграђен је модеран паркинг са 320 мјеста

унапређен визуелни идентитет аеродрома

пројекат централне линије је при крају, пуштање у рад до средине децембра.

