Аеродром Тузла добија 10 нових линија, постаје нова база компаније Виз Ер

Аеродром Тузла постаће нова база компаније Виз Ер, која ће базирати два авиона и отворити десет нових рута.
12. децембра Виз Ер званично отвара своју базу на Међународном аеродрому Тузла, чиме покреће највеће ширење пословања у БиХ до сада.
Ове године компанија обиљежава десет година од отварања своје прве базе у Тузли, у коју се сада враћа.
У првој фази, која почиње 12. децембра, Виз Ер ће стационирати први авион у Тузли, док ће друга фаза услиједити у марту 2026. године - када ће стићи други Ербас А321нео.
Базирањем два авиона, Виз Ер повећава капацитет летова из БиХ за пола милиона додатних сједишта у наредној години. Тузла добија десет нових линија за: Келн, Хамбург, Мастрихт, Малме, а од марта 2026. за Берлин, Франкфурт, Гетеборг, Ландветер, Ларнаку, Париз и Братиславу.
Све ово поред претходних летова за Базел, Дортмунд и Меминген. Авио-компаније „Jet Airlines“ и „Pegasus“ обављају паралелне летове за Истанбул на аеродрому у Тузли, извјештава Biznisinfo.
Управа Међународног аеродрома Тузла недавно је представила стратешки план развоја и очекивани раст броја путника, који би 2026. године требало да пређе 800.000 путника.
У протеклом периоду завршено је неколико важних пројеката који су подигли ниво инфраструктуре аеродрома:
инсталирана је приступна расвјета у дужини од 900 метара
изграђена је КАПИЈА III капацитета 360 путника (два авиона А320)
изграђена је нова пословна зграда - атријум
изграђен је модеран паркинг са 320 мјеста
унапређен визуелни идентитет аеродрома
пројекат централне линије је при крају, пуштање у рад до средине децембра.
