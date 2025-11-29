Logo
Проблеми на аеродромима широм свијета због квара софтвера

Извор:

Sputnjik

29.11.2025

08:02

Проблеми на аеродромима широм свијета због квара софтвера
Фото: Pixabay

Многобројне авио-компаније укључујући ИзиЏет, Бритиш ервејз, Ер Лингус, Луфтханса, Американ ерлајнс, Делта и Виз ер, погођене су софтеврским проблемом авиона серије А320 компаније Ербас, док одређене компаније попут колумбијске Авиансе привремено обустављају продају карата због ажурирања.

Портпарол Ербаса је раније за Скај њуз рекао је да ће неопходна софтверска измјена утицати на до 6.000 авиона.

Поправка углавном подразумева враћање софтвера на претходну верзију, али мора бити изведена прије него што авион поново превезе путнике, пренео је синоћ Скај њуз.

За већину погођених авиона, ажурирање траје два-три сата, док ће неки модели захтијевати и нову опрему, што ће продужити вријеме недоступности.

Проблем се односи на моделе А319, А320 и А321 који су у употреби, док авиони који тек треба да буду испоручени нису погођени.

Британска управа цивилног ваздухопловства (ЦАА) упозорила је да је могуће одлагање и отказивање летова, док стручњаци истичу да авио-саобраћај остаје на високом нивоу безбједности, али да путници можда неће имати право на новчану накнаду јер се сматра да је проблем изван контроле авио-компанија.

ИзиЏет је саопштио да ће путнике директно обавеијстити о промјенама у летовима и да ће учинити све да минимализује утицај.

Американ ерлајнс очекује да ће софтверска промјена утицати на 340 авиона и да може доћи до мањих кашњења, док Виз ер упозорава да би неки летови током викенда могли бити погођени.

avion skliznuo

Свијет

Драма на аеродрому: Авион склизнуо са писте приликом слијетања

Индиго, индијска авио-компанија са више од 150 А320 у флоти, најавила је да активно спроводи неопходне софтверске надоградње, док Бритиш ервејз и Ер Лингус наводе да је погођен само мањи број авиона и да се поправке изводе ноћу како би се избјегли већи поремећаји.

Ербас је затражио од Европске агенције за безбједност авијације (ЕАСА) издавање директиве о ваздухопловној подобности за погођене авионе.

Портпарол Ербаса рекао је да ће потребна промјена софтвера утицати на до 6.000 авиона.

Компанија је саопштила да анализа недавног инцидента показује да интензивно соларно зрачење може оштетити податке кључне за функционисање система за управљање летом.

