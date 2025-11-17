ЕУ изазвала потпуни хаос: Људи падају у несвијест на аеродромима

Извор:
Пасошка контрола сад се чека и по неколико сати, што треба имати на уму посебно ако планирате да путујете негде по Европи током предстојећих празника.
Многи грађани ван Шенгена, који су протеклих дана "тестирали“ нови систем уласка и изласка у земље чланице ЕЕС, поручују: "Наоружајте се стрпљењем“ и дијеле своја искуства, која би могла да забрину све који су планирали да путују негдје у наредном периоду.
Јер, испоставља се, чак и ако сте се припремили за додатну контролу на граници и знате како раде аутомати за скенирање отисака прстију и лица, за оно што вас дочека никад нисте спремни – гужве су несносне, у редовима се чека сатима, а немате никакву алтернативу.
"Ишла сам с породицом у Рим и по слијетању смо чекајући у реду провели скоро два сата. Таква је гужва била да се некима слошило, једна дјевојка испред је пала у несвијест“, испричала је Јелена своје искуство с новим системом, преноси "Нова".
"То јако споро иде. Људи не знају како треба да ставе прсте, како треба да стану пред камеру, па понекад се читав процес понавља и по пет, шест пута“, објаснила је, приписујући гужву дјелимично и великом броју летова који су се преклопили на италијанском аеродрому.
Слично је прошао и др Роберто Грујичић, специјалиста дјечије психијатрије и један од аутора и водитеља популарног подкаста "Два и по психијатра", који се на друштвеним мрежама "похвалио" да је скоро три сата провео на пасошкој контроли у Милану, "не због гужве, не због мањка службеника, не због пада система, него због новог европског стандарда“. Назвао је то правим "тестом физичке и психичке издржљивости“ и савјетовао своје пратиоце "да оду у тоалет на вријеме, да не заказују никакве превозе након слијетања и евентуално вјежбе истезања прије кретања“.
Ништа боље не пролазе ни они који крећу сопственим колима у региону, па мисле да имају контролу и да није далеко.
Медији су извјештавали како се протеклог викенда на Хоргошу чекало и преко 12 сати.
"Ми смо колима ишли у Будимпешту, додуше око празника, пред граничним прелазом смо се заглавили у колони и нисмо могли да мрднемо три, четири сата. Ипак смо боље прошли него неки – жена која је путовала аутобусом испричала ми је да су из Београда кренули у петак у 23, а у Будимпешту стигли у суботу у 17 сати“, испричала је Ана.
А док разматрате мање "утабане“ путеве до жељене дестинације, можда ће вам значити и искуство групе путника која је исто имала на уму кад се упутила на мање прометан гранични прелаз бачка Паланка – Илок. Њих троје су имали хрватске пасоше, те није било потребно да пролазе ЕЕС, међутим – сви су морали да чекају због путнице која је била с њима у возилу, а имала је српски пасош. И чекали су два сата.
Дакле, нема изузетака и изгледа да ћемо у овом периоду морати да рачунамо додатно вријеме кад негдје путујемо, бар док се систем не "разради".
У повратку, иначе, поново се треба регистровати, како би систем забиљежио и излазак из земље, али то, кажу путници, иде доста брже.
Директор Националне асоцијације туристичких агенција Србије Александар Сеничић рекао је недавно да су гужве на границама, које су настале примјеном новог система контроле Европске уније, биле очекиване, али да је њихов обим премашио сва предвиђања.
"Оно што смо помињали када смо почели да уопште причамо о увођењу ЕЕС система, јесте да морамо имати у виду то колико су прије свега полицајци обучени на граничним прелазима, колико ће сам систем технички да функционише, све су то ствари које смо могли да претпоставимо да ће се дешавати. Било је ту чак и питања шта ћемо да радимо кад падне систем у неком тренутку, да ли ће се затворити граница“, рекао је Сеничић, али је признао да није могао ни да замисли "да ће ситуација бити оволико хаотична, да ће се на граници чекати 10, 12, па и 15 сати".
У сусрет празницима, ситуација дјелује још драматичније, али…
"Изгледа да Европска унија по сваку цијену жели да овај систем – ЕЕС у потпуности профункционише до априла сљедеће године, без обзира на гужве и могуће одустајање путника од путовања“, рекао је Сеничић и открио да су туристичке и путничке организације већ слале примједбе и жалбе Европској комисији, али да одговора још нема.
Увођење ЕЕС система почело је 12. октобра а систем ће се имплементирати постепено на граничним прелазима ЕУ земаља све до пуне примјене која се очекује у априлу 2026. године.
