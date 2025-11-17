Logo
У воду за чишћење подова увијек додајте кашику овог зачина - изненадиће вас сјај

Крстарица

17.11.2025

21:33

У воду за чишћење подова увијек додајте кашику овог зачина - изненадиће вас сјај

У воду за брисање подова убаците кашику соли – резултат ће вас изненадити! Подови ће блистати, а простор ће се ослободити накупљене прашине и лоше енергије. Овај ритуал се вијековима користи за освјежење дома.

Со ће учинити да са пода нестане прашина, али исто тако ће обезбиједити добру ауру просторије, поготово ако је вријеме да се у кућу врати мир, срећа и добробит.

Паре

Занимљивости

Ова 3 знака хороскопа ће ускоро заборавити шта је празан новчаник

Овај једноставан трик не захтијева посебне припреме, а доноси видљиве резултате. Со у води за чишћење подова освјежава простор, уноси мир и ствара пријатну атмосферу.

Зашто треба да очистите кућу са сољу?

Прање подова са додатком обичне кухињске соли за чишћење стана или куће од акумулиране негативне енергије је потребно када:

-Деца често пате од прехладе;

-Стално сте мучени несаницом или узнемирени сновима;

-Собне биљке лоше расту или вену;

-Електрични уређаји често пропадају;

-Недавно је неко умро у стану;

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Мађарска спремна за самит Америка-Русија

-Стално нема довољно новца;

-Ствари изненада нестају.

Прије него што почнете ритуал чишћења подова са сољу, из куће морате да избаците смеће и све непотребне ствари које гуше простор

Правила чишћења куће са сољу:

У канту сипајте 10 литара воде и 1 супену кашику обичне кухињске соли. Затим отворите прозоре, јер то ће омогућити размјену енергије: лоша излази, добра енергија улази.

Крпу наквасите и добро обришите подове. Осим подова можете пребрисати и полице, столове, кваке и уређаје које имате у кући.

Со коју користите за чишћење купите посебно за ту намјену и никад је немојте користити за сољење хране.

kaciga radnik gradjevina pixabay

Хроника

Преминуо радник који је у четвртак повријеђен на градилишту

Овај ритуал спроводите барем једном мјесечно!

Додавањем соли у воду за брисање подова не добијате само сјајну површину, већ и осјећај свјежине који се шири цијелим домом. Овај једноставан трик спаја практичност и традицију – подови блистају, а атмосфера постаје лагана, пријатна и испуњена добром енергијом. Ситна промјена у рутини чишћења може донијети велико задовољство, јер дом није само простор у којем живимо, већ и мјесто гдје се осјећамо смирено и испуњено.

čišćenje

Коментари (0)
