Полицајац испалио метак у болници

Извор:

Агенције

17.11.2025

21:12

Полицајац испалио метак у болници
Фото: Pixabay

Службено оружје једног полицајца на Криту случајно је опалило данас док је био у општој болници у граду Ханији.

Инцидент се догодио јутрос током примопредаје смене између два полицајца задужена за чување хоспитализованог затвореника, преноси ЕРТ.

Болница

Регион

Покренута истрага о смрти дјечака (9): Добио богиње и високу температуру, преминуо након три дана

Како се наводи, пуцањ је изазвао панику међу особљем и пацијентима.

Није било повријеђених, мада је метак изазвао мању материјалну штету након што се заглавио у зиду, преноси Танјуг.

