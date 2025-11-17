Полицајац испалио метак у болници

Извор:
Службено оружје једног полицајца на Криту случајно је опалило данас док је био у општој болници у граду Ханији.
Инцидент се догодио јутрос током примопредаје смене између два полицајца задужена за чување хоспитализованог затвореника, преноси ЕРТ.
Како се наводи, пуцањ је изазвао панику међу особљем и пацијентима.
Није било повријеђених, мада је метак изазвао мању материјалну штету након што се заглавио у зиду, преноси Танјуг.
