Млада из Херцеговине и младожења из Мексика приредили шоу на свадби

17.11.2025

20:50

Млада из Херцеговине и младожења из Мексика приредили шоу на свадби
Фото: Printscreen/Instagram/carobni.ples

На вјенчању одржаном 14. новембра Херцеговка Здринка и Мексиканац Кристиан одлучили су се за неуобичајен, енергичан улазак у свадбени салон у Херцеговини.

Умјесто класичног протокола, пар је изабрао ритам пјесме "Цасаменто" и кореографију која је изненадила и одушевила све присутне, пише портал Hercegovina.info.

Уз сценске ватромете, велики сомбреросе и плесни корак, одмах су подигли атмосферу, а снимак њиховог уласка брзо се проширио друштвеним мрежама.

Видео је објављен на профилу чаробни.плес и у кратком времену прикупио стотине реакција и коментара.

