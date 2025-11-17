Млада из Херцеговине и младожења из Мексика приредили шоу на свадби

17.11.2025
На вјенчању одржаном 14. новембра Херцеговка Здринка и Мексиканац Кристиан одлучили су се за неуобичајен, енергичан улазак у свадбени салон у Херцеговини.
Умјесто класичног протокола, пар је изабрао ритам пјесме "Цасаменто" и кореографију која је изненадила и одушевила све присутне, пише портал Hercegovina.info.
Уз сценске ватромете, велики сомбреросе и плесни корак, одмах су подигли атмосферу, а снимак њиховог уласка брзо се проширио друштвеним мрежама.
Видео је објављен на профилу чаробни.плес и у кратком времену прикупио стотине реакција и коментара.
