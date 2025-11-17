Кошарац: Шмит је највећа интернационална штеточина

Извор:
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац истакао је да је Кристијан Шмит "највећа интернационална штеточина и да мора одмах да оде из БиХ".
Кошарац је навео да је предуслов за "оздрављење БиХ" затварање ОХР-а и укидање свих Шмитових одлука.
"Да бисмо уопште могли разговарати о некаквом оздрављењу БиХ, предуслов је затварање ОХР-а, одлазак окупатора Шмита и уклањање свих његових одлука из правног промета", написао је Кошарац на "Инстаграму".
