Каран: Народ бира између политике очувања Српске и политике њеног рушења

Каран је упозорио да се предсједнички избори желе претворити у избор између кандидата, а ријеч је о разликама између политика – између политике континуитета, очувања Републике Српске и политике рушења Републике Српске.

- Ово је сукоб политика које досљедно бране Републику Српску и оних који су спремни у неком смислу подаништва да прихвате све оно што је антидејтонско и антиуставно и што руши уставно-правни капацитет Републике Српске, а тиме и укупна права српског народа - рекао је Каран.

Каран је истакао да је политици коју заступа потребан глас народа који ће дати нову снагу борби против свих оних који руше уставни поредак Републике Српске, која је озбиљно нападнута.

- Ми већ имамо власт, ми се за власт не боримо. Ова власт је прије три године освојена. Ми имамо Народну скупштину, тамо су представници народа које је народ одобрао, Владу. Ово је само континуитет, ово је борба за статус Републике Српске - рекао је Каран за Јуроњуз.

Каран је напоменуо да су ово Шмитови наметнути избори којима се хтио задати посљедњи политички ударац оним снагама који не дозвољавају урушавање уставноправне позиције Републике Српске.

- И зато је глас за мене, глас за очување суверенитета српског народа унутар федералне сложене мултиетничке БиХ, које је она унијела у Дејтонски мировни споразум - рекао је Каран.

Он истиче да такозвану грађанску, а у ствари унитарну БиХ прије свега жели бошњачка сарајевска елита, а то значи доминацију бошњачког и минимизирање статуса друга два народа, јер у унитарној БиХ Срби нису равноправан народ.

Каран сматра да опозиција у Српској минимизира проблем заправо да би сакрили суштину да у основи подржавају Шмитову политику.

- Они треба да се баве заштитом српског народа. Шмит не штити српски народ. Шмит не штити Републику Српску. Морају да се издигну иза тог приватног, личног и политичког. Ово су национална питања. Зато се ја не бавим њима, него се бавимо Шмитом и Републиком Српском - поручио је Каран.

Како истиче, за коалицију око СНСД-а је избор врло једноставан – или смо за снажну и Дејтонску верификовану Републику Српску или смо за унитарну и грађанску БиХ у којој ће српски народ постати мањина.

Каран је подсјетио да је ово завршна година овог мандата.

- Имаћемо још јачу снагу да бранимо Републику Српску. Али у исто вријеме ми градимо, радимо, економски се развијамо. Република Српска је сада економски стабилна, има своје стабилне институције - навео је он.

Он је указао на намјере да се у Српској прекине државна власт као најважнији елемент сваке државе.

- Ми не желимо да се прекине континуитет државне власти у Републици Српској и она ће још снажније да дјелује - истакао је Каран.

СРПСКА ИЗБОРЕ КОЈИ СУ ЈОЈ НАМЕТНУТИ ДОЧЕКУЈЕ У РЕФЕРЕНДУМСКОЈ АТМОСФЕРИ

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран изјавио је вечерас да Српска у референдумској атмосфери дочекује предстојеће изборе које српски народ није желио, истичући да је највећа државничка одлука предсједника Милорада Додика што је показао да је воља народа изнад одлуке једног странца.

Каран је нагласио да је јако важно разумијети да су избори производ неуставног, незаконитог и самовољног дјеловања Кристијана Шмита који није високи представник већ самозвани странац који је наметнуо одлуке, претворио их у Закон и срушио демократску вољу грађана.

Он је подсјетио да су грађани Српске на изборима прије три године изабрали свог предсједника - Милорада Додика, али да је Шмит ставио закон изнад Устава што није познато ни у теорији ни у пракси модерног свијета.

- Он је срушио суверенитет и демократску вољу која је већ изражена и принцип уставности - рекао је Каран за Јуроњуз.

Он је додао да је то само наставак континуитета рушења, прије свега Устава БиХ са рефлексијама на Републику Српску.

- Они су сматрали да ће овако задати неки удар, посљедни политички ударац ударајући на најачу политичку фигуру предсједника Додика, али бих рекао и више од тога, на континуитет 23 године које предводи предсједник Додик са коалиционим партнерима који бране Републику Српску - истакао је Каран.

Он је додао да су сматрали да ће на овај начин ослабити Додика чија је највећа и једина кривица што није слушао јед

ног странца.

- То је, рекао бих највећа државничка одлука предсједника Републике - да је воља народа изнад одлуке једног странца - оцијенио је Каран.

Он је указао да Додик није пристао на пресуду, никада није пристао на суд и није никада признао овај суд.

- Додик је својом жртвом, заправо хтио да покаже и потпуно извргне руглу антидејтонско дјеловање свих до сада високих представника – 30 година, а посебно Кристијана Шмита, који је срушио Устав Републике Српске, принципе уставности, законитости и народну вољу - поновио је Каран.

Према његовим ријечима, то је само још један од начина борбе Српске против свега што је неуставно у БиХ.

- Мислим да је предсједник Додик успио у томе. Ми смо кључно и прије свега довели до интернационализације овог политичког прогона - навео је Каран.

Он је констатовао да се данас у свијету промијенио наратив, а да је Додик својом државничком мудрошћу и личном и жртвом као предсједник, показао прије свега како се брани воља народа и како се брани Устав.

- Додик је довео до тога да је сада свима јасно да је у БиХ једини проблем, једини рушилац Устава и дејтонског Устава и рушења уставности у цијелој БиХ Кристијан Шмит. И управо је то оно што смо хтјели да покажемо и то се већ препознало - закључио је Каран.