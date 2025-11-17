Свједок описао посљедње тренутке Алдине Јахић: Био је мртав-хладан

Док је трчала викала је : "Има пиштољ, има пиштољ", како је то потврдио за "Аваз" један од таксиста на штанду Аутобуске станице.

Он је с двојицом колега сједио испред једног угоститељског објекта у близини фитнес центра. Када су чули њене повике, инстинктивно су устали и кренули према том мушкарцу.

"Ма, то је све било у трену, такорећи. Она је протрчала крај нас и када смо чули да говори за пиштољ, устали смо. Он није трчао. Аутомобил му је био паркиран код рампе, која је била дигнута. Када је он нас спазио сјео је у аутомобил. Није журио, није трчао. Дјеловао је мртав-хладан. Можда се тако понашао јер нас је видио. Долазио је он овдје често у кладионицу, јер ради у оближњој бензинској пумпи", испричао је овај таксиста под условом анонимности.

За несретном Алдином Јахић, признао је, нико није потрчао.

"Вјерујте, све се десило у секундама. Није било ни пуно људи овдје, можда десетак, а неки објекти недјељом и не раде. Иначе, недјељом је овдје пусто. Да ми нисмо били овдје, да нисмо махинално кренули према њему, можда би он потрчао за њом. Овако, сјео је у аутомобил и кренуо цестом у њеном правцу. Претпостављам. Кад је сјео у аутомобил, покушао сам запамтити регистарске ознаке и позвати полицију", рекао је он.

Међутим, убрзо су, каже, чули полицијске сирене, али нису могли помислити да је дјевојка убијена.

"Страшно да не може страшније. Свашта се синоћ причало, да је овдје пуцао. Није, јер бисмо то чули. А, нисмо с позиције на којој смо били могли видјети шта се догађало испред фитнес центра. Али, постоји видео надзор испред и полиција је изузела снимке. Све се види. Колико смо чули, цура је имала тренинг у 18 сати, а он је чекао ту. Ту је, ваљда, потегао пиштољ, након чега се онда она дала у бијег", говори таксиста.