Свједок описао посљедње тренутке Алдине Јахић: Био је мртав-хладан

17.11.2025

20:10

Алдина Јахић, дјевојка убијена у Мостару
Несретна Алдина Јахић је покушавајући се спасити од свог убице Аниса Калајџића потрчала од фитнес центра према оближњем хотелу.

Док је трчала викала је : "Има пиштољ, има пиштољ", како је то потврдио за "Аваз" један од таксиста на штанду Аутобуске станице.

Анис Калајџић

Хроника

ВИДЕО: Реконструкција убиства Алдине Јахић

Он је с двојицом колега сједио испред једног угоститељског објекта у близини фитнес центра. Када су чули њене повике, инстинктивно су устали и кренули према том мушкарцу.

"Ма, то је све било у трену, такорећи. Она је протрчала крај нас и када смо чули да говори за пиштољ, устали смо. Он није трчао. Аутомобил му је био паркиран код рампе, која је била дигнута. Када је он нас спазио сјео је у аутомобил. Није журио, није трчао. Дјеловао је мртав-хладан. Можда се тако понашао јер нас је видио. Долазио је он овдје често у кладионицу, јер ради у оближњој бензинској пумпи", испричао је овај таксиста под условом анонимности.

За несретном Алдином Јахић, признао је, нико није потрчао.

Калајџић

Хроника

Анис Калајџић на мрежама остављао језиве поруке

"Вјерујте, све се десило у секундама. Није било ни пуно људи овдје, можда десетак, а неки објекти недјељом и не раде. Иначе, недјељом је овдје пусто. Да ми нисмо били овдје, да нисмо махинално кренули према њему, можда би он потрчао за њом. Овако, сјео је у аутомобил и кренуо цестом у њеном правцу. Претпостављам. Кад је сјео у аутомобил, покушао сам запамтити регистарске ознаке и позвати полицију", рекао је он.

Међутим, убрзо су, каже, чули полицијске сирене, али нису могли помислити да је дјевојка убијена.

Новац

Економија

Хоће ли функционери добити 1.000 КМ и када би могла бити исплата?

"Страшно да не може страшније. Свашта се синоћ причало, да је овдје пуцао. Није, јер бисмо то чули. А, нисмо с позиције на којој смо били могли видјети шта се догађало испред фитнес центра. Али, постоји видео надзор испред и полиција је изузела снимке. Све се види. Колико смо чули, цура је имала тренинг у 18 сати, а он је чекао ту. Ту је, ваљда, потегао пиштољ, након чега се онда она дала у бијег", говори таксиста.

Алдина Јахић

Анис Калајџић

Убиство

Мостар

