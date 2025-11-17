ВИДЕО: Реконструкција убиства Алдине Јахић

Извор:
Аваз
17.11.2025
18:33
У Градској мртвачници Сутина сутра ће бити обављена обдукција тијела брутално убијене Алдине Јахић (32) из Калесије коју је пуцњем из пиштоља усмртио Анис Калајџић (33) из Мостара.
Над њим је током дана трајала криминалистичка обрада у просторијама Сектора криминалистичке полиције МУП Херцеговачко-неретванског кантона.
Он ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу у вечерњим сатима бити предат у надлежност Кантоналног тужилаштва у Мостару.
"Поступајућа тужитељка ће испитати осумњиченика и потом надлежном суду упутити приједлог за одређивање мјере притвора", речено је из Тужилаштва ХНК.
Министар МУП ХНК, Маријо Марић данас је на прес-конференцији поновио да се убиство догодило у 17:55 минута у угоститељском објекту на тргу Ивана Крндеља.
Он је навео да је оштећена пријавила да за њом трчи њезин бивши момак с пиштољем у руци, а да се она налази у угоститељском објекту. Полиција је, додаје, одмах поступила и у року од неколико минута дошла на лице мјеста, "међутим догађај је нажалост већ био довршен“.
Убица је одмах ухапшен на лицу мјеста.
Убиству су претходиле пријетње које је несрећна дјевојка добијала од бившег дечка.
Ова дјевојка кобне вечери је кренула на фитнес. То је потврдила и поступајући кантонални тужилац, Весна Прањић, казавши да ју је он дочекао, напао је и потегао пиштољ.
Након тога је она кренула трчати према оближњем хотелу у нади да ће се спасити.
Међутим, док је она трчала простором Аутобуске и Жељезничке станице у Мостару, он је, паралелно, својим аутомобилом кренуо улицом те је спазио да је утрчала у хотел, након чега је оставио возило преко пута тог комплекса, заградивши прилаз објектима у том низу, те је утрчао за њом, пронашао је у тоалету и усмртио, пише "Аваз".
Од фитнес центра до хотела је непуних 100 метара.
