Жена самој себи преразала грло моторном тестером

Извор:
Курир
17.11.2025
18:28
Коментари:0
Жена је одузела себи живот пререзавши грло електричном моторном тестером пред пролазницима у тржном центру у Француској.
Жена, наводно у шездесетим годинама, искористила је електричну моторну тестеру да се убије око 16 часова у суботу на паркингу продавнице „уради сам“ у Гапу, Горњи Алпи.
Ватрогасци, полиција и екипа хитне помоћи пожурили су на лице мјеста, али жена није могла бити спасена након инцидента.
Јавно тужилаштво у Гапу је од тада покренуло истрагу како би се утврдио узрок смрти, према локалним извјештајима. Познато је да је жена имала самоубилачке мисли, извјештава Ле Паризјен.
Јавна тужилац у Гапу, Марион Лозак'мер, рекла је за ТФ1инфо у недјељу ујутру: „Отворена је истрага о узроку смрти. Повјерена је полицијској станици у Гапу, након самоубиства ове жене рођене 1965. године“.
И прошлог мјесеца, деветогодишња дјевојчица је себи одузела живот након што је била малтретирана у школи због своје тежине у Француској.
Дјевојчица, по имену Сара, била је малтретирана у школи и пронађена је мртва у свом дому у Саргемину, општини у Мозелу, на сјевероистоку Француске.
Смрт је изгледа била „добровољни чин дјевојчице“ и она је оставила поруку родитељима.
Сара је била жртва вишеструког малтретирања због свог изгледа у школи.
