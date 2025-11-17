Logo
Large banner

Жена самој себи преразала грло моторном тестером

Извор:

Курир

17.11.2025

18:28

Коментари:

0
Жена самој себи преразала грло моторном тестером
Фото: pexels

Жена је одузела себи живот пререзавши грло електричном моторном тестером пред пролазницима у тржном центру у Француској.

Жена, наводно у шездесетим годинама, искористила је електричну моторну тестеру да се убије око 16 часова у суботу на паркингу продавнице „уради сам“ у Гапу, Горњи Алпи.

Ротација полиција

Свијет

Наоружани нападачи отели 25 ученица средње школе

Ватрогасци, полиција и екипа хитне помоћи пожурили су на лице мјеста, али жена није могла бити спасена након инцидента.

Јавно тужилаштво у Гапу је од тада покренуло истрагу како би се утврдио узрок смрти, према локалним извјештајима. Познато је да је жена имала самоубилачке мисли, извјештава Ле Паризјен.

Јавна тужилац у Гапу, Марион Лозак'мер, рекла је за ТФ1инфо у недјељу ујутру: „Отворена је истрага о узроку смрти. Повјерена је полицијској станици у Гапу, након самоубиства ове жене рођене 1965. године“.

И прошлог мјесеца, деветогодишња дјевојчица је себи одузела живот након што је била малтретирана у школи због своје тежине у Француској.

Дјевојчица, по имену Сара, била је малтретирана у школи и пронађена је мртва у свом дому у Саргемину, општини у Мозелу, на сјевероистоку Француске.

Шулић са челним људима Адрија спорт конференције

Остали спортови

Шулић примио челне људе Адрија спорт конференције: Велики планови за наредну годину

Смрт је изгледа била „добровољни чин дјевојчице“ и она је оставила поруку родитељима.

Сара је била жртва вишеструког малтретирања због свог изгледа у школи.

Подијели:

Тагови:

Француска

Самоубиство

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ЕУ планира увести "порез на масноћу"

Здравље

ЕУ планира увести "порез на масноћу"

36 мин

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Наука и технологија

Четботови са вјештачком интелигенцијом искривљују вијести

38 мин

0
Огласио се Радуловић након информација да му Станивуковић ''растура'' већину

Градови и општине

Огласио се Радуловић након информација да му Станивуковић ''растура'' већину

42 мин

0
Вјетар већ за неколико сати доноси нежељену метео појаву

Друштво

Вјетар већ за неколико сати доноси нежељену метео појаву

49 мин

0

Више из рубрике

Наоружани нападачи отели 25 ученица средње школе

Свијет

Наоружани нападачи отели 25 ученица средње школе

29 мин

0
Њемачка полиција упуцала Марију пред мајком: Испливали нови детаљи хаоса у Бохуму

Свијет

Њемачка полиција упуцала Марију пред мајком: Испливали нови детаљи хаоса у Бохуму

1 ч

0
Аутобус слетио у провалију, 21 особа погинула

Свијет

Аутобус слетио у провалију, 21 особа погинула

1 ч

0
Огласио се Песков о састанку Путина и Трампа

Свијет

Огласио се Песков о састанку Путина и Трампа

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

48

Орбан: Слање додатне новчане помоћи Украјини је као слање гајбе вотке алкохоличару

18

41

Послије смрти мајке и дјеце, и отац преминуо од посљедица тровања храном

18

39

Мајка монструм убила синчића: Глава пронађена у језеру

18

33

ВИДЕО: Реконструкција убиства Алдине Јахић

18

28

Жена самој себи преразала грло моторном тестером

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner