17.11.2025
18:16
Коментари:0
Четботови с вјештачком интелигенцијом (АИ) као што су ЧетГПТ и Цопилот рутински искривљују вијести и тешко им је да разликују чињенице од мишљења, утврђено је великом студијом 22 међународна јавна емитера.
Њемачка РТВ Дојче Веле указује да то морају имати у виду многи људи који помоћу четботова прате вијести.
Четботови са вјештачком интелигенцијом искривљују вијести
Студија је открила да четири најчешће кориштена асистента с вјештачком интелигенцијом погрешно представљају садржај вијести у 45 одсто случајева без обзира на језик или територију.
Новинари из низа јавних сервиса, укључујући DW, ББЦ (УК) и НПР (САД), за ту студију су процјенили одговоре четири АИ асистента, или четбота - ChatGPT, Microsoftov Copilot, Googleov Gemini и Perplexity AI.
Мјерењем по критеријумима тачности, извора, пружања контекста, способности уређивања текста и способности разликовања чињеница од мишљења, студија је открила да је скоро половина свих одговора имала барем један значајан проблем, док је 31 одсто садржало велике проблеме са изворима, а 20 одсто крупне чињеничне грешке.
Дојче Веле је утврдио да је 53 одсто одговора које су асистенти АИ дали на његова питања, имало значајне проблеме, а 29 одсто проблеме с тачношћу.
Међу чињеничним грешкама направљеним у одговорима на питања DW било је да је Олаф Шолц њемачки канцелар, иако је Фридрих Мерц на том мјесту био већ мјесец дана, а и да је Јенс Столтенберг генерални секретар НАТО-а, мада је то већ био Марк Руте.
По Извјештају Института "Ројтерс" о дигиталним вијестима за 2025. годину, седам одсто читалаца вијести онлајн користи четботове с АИ, а међу млађима од 25 година их је 15 одсто.
Студија којом је потврђено да асистенти са АИ систематски искривљују садржај вијести свих врста, "увјерљиво показује да ти пропусти нису изоловани", рекао је Жан Филип де Тендер, замјеник генералног директора Европске радиодифузне уније (ЕБУ) која је координирала израду студије.
"Ти пропусти су системски, прекогранични и вишејезични, и сматрамо да то угрожава повјерење јавности. Када људи не знају чему да вјерују, на крају не вјерују ничему, а то штети демократији", указао је он.
То је био један од највећих истраживачких пројеката те врсте до сада и слиједи студију коју је спровео ББЦ у фебруару 2025. године. Та студија је открила да је више од половине свих одговора вјештачке интелигенције коју је провјерила, имало значајне проблеме, док је у скоро петина одговора који наводе садржај ББЦ-ја као извор, АИ унијела сопствене чињеничне грешке.
У новој студији медијске организације из 18 земаља и из више језичких група примјениле су на 3.000 одговора вјештачке интелигенције исту методологију као и студија ББЦ-ја.
Те организације су о вијестима поставиле уобичајена питања у четири асистента АИ, као што су "Шта је споразум о рудама с Украјином?" или "Може ли Трамп да се кандидује за трећи мандат?".
Новинари су затим прегледали одговоре, не знајући који их је АИ асистент дао.
У поређењу са студијом ББЦ-а од прије осам мјесеци, резултати показују мања побољшања, али са високим нивоом грешке који је и даље очигледан.
Програмски директор генеративне вјештачке интелигенције у ББЦ-у Питер Арчер је рекао у саопштењу да "људи морају бити у стању да вјерују ономе што читају, гледају и виде. Упркос неким побољшањима, јасно је да и даље постоје значајни проблеми са АИ асистентима".
Међу четири четбота Џемини је имао најгоре резултате, са 72 одсто одговора који су имали значајне проблеме са изворима. У студији ББЦ-а, Мајкрософтови Копилот и Џемини су проглашени за најгоре. Али у обје студије, сва четири вјештачка интелигенција асистента су имала проблеме.
У саопштењу датом ББЦ-у у фебруару, портпарол компаније ОпенАИ која је развила ЧеттГПТ, рекао је: "Подржавамо издаваче и креаторе тако што помажемо 300 милиона недјељних корисника ЧетГПТ-а да открију квалитетан садржај кроз резимее, цитате, јасне линкове и атрибуцију".
Истраживачи зато траже акцију држава и компанија за вјештачку интелигенцију.
Европска радиодифузна унија (ЕБУ) је у саопштењу навела да њене чланице "врше притисак на ЕУ и националне регулаторе да спроводе законе о интегритету информација, дигиталним услугама и медијском плурализму", али да независно праћење АИ асистената мора постати приоритет с обзиром на то колико брзо се уводе нови АИ модели.
ЕБУ и још неколико међународних емитерских и медијских група се удружило да би повело заједничку кампању "Facts In: Facts Out" (Чињенице које уђу у програм треба и да изађу) која позива саме АИ компаније да преузму већу одговорност за то како њихови производи обрађују и редистрибуирају вијести.
У саопштењу су организатори кампање рекли: "Када ти системи искривљују, погрешно приписују или деконтекстуализују поуздане вијести, они поткопавају повјерење јавности".
"Захтјев ове кампање је једноставан: Ако чињенице уђу, чињенице морају изаћи. Алати вјештачке интелигенције не смију угрозити интегритет вијести које користе", кажу они, а преноси "Бета".
