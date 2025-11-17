Бритвић: У Хрватској није лако бити ни мртав Србин

Извор:
СРНА
17.11.2025
17:48
Коментари:0
Припаднике Удружења ратних ветерана Ведра из Сплита данас је педесетак вуковарске Хвидре спријечило да у Дунав код Вуковара спусте вијенац у спомен на Србе убијене 1991. године.
Припадници Ведра планирали су да на Острву спортова спусте вијенац у Дунав, али су због проблема са којима су суочени вијенац спустили у Дунав код Борова Села.
БиХ
Мушкарац клањао у новинарској просторији заједничких институција БиХ
Предсједник сплитског Удружења Ранко Бритвић рекао је да су жељели положити вијенац у Дунав у спомен на већи број вуковарских Срба који су невини убијени и бачени у Дунав.
"Зашто би одабрали неки други термин када су и то жртве? Мислио сам да је у Хрватској тешко бити жив Србин, али очигледно није лако бити ни мртав Србин", рекао је Бритвић.
Он каже да су одлуку о промјени мјеста спуштања вијенца у воду донијели ради високог ризика у разговору с представницима полиције, који су били изузетно професионални.
"Послије свега могу рећи да се осјећам крајње неугодно и као странац у својој држави", изјавио је он.
Градоначелник Вуковара Маријан Павличек рекао је како на најаву спуштања вијенца у Дунав гледа као на провокацију, преноси Хина.
Свијет
Њемачка полиција упуцала Марију пред мајком: Испливали нови детаљи хаоса у Бохуму
До прошле године 17. новембра вијенац су у спомен на све жртве у Дунав код Вуковара спуштали представници Српског народног вијећа и Самосталне демократске српске странке, али су послије најаве удружења хрватских ратних ветерана били спријечени у томе. Вијенац су у воде Дунава спустили припадници Удружења Ведра.
Регион
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Најновије
Најчитаније
18
48
18
41
18
39
18
33
18
28
Тренутно на програму