Бритвић: У Хрватској није лако бити ни мртав Србин

СРНА

17.11.2025

17:48

Бритвић: У Хрватској није лако бити ни мртав Србин

Припаднике Удружења ратних ветерана Ведра из Сплита данас је педесетак вуковарске Хвидре спријечило да у Дунав код Вуковара спусте вијенац у спомен на Србе убијене 1991. године.

Припадници Ведра планирали су да на Острву спортова спусте вијенац у Дунав, али су због проблема са којима су суочени вијенац спустили у Дунав код Борова Села.

Клањао у просторијама заједничких институција

БиХ

Мушкарац клањао у новинарској просторији заједничких институција БиХ

Предсједник сплитског Удружења Ранко Бритвић рекао је да су жељели положити вијенац у Дунав у спомен на већи број вуковарских Срба који су невини убијени и бачени у Дунав.

"Зашто би одабрали неки други термин када су и то жртве? Мислио сам да је у Хрватској тешко бити жив Србин, али очигледно није лако бити ни мртав Србин", рекао је Бритвић.

Он каже да су одлуку о промјени мјеста спуштања вијенца у воду донијели ради високог ризика у разговору с представницима полиције, који су били изузетно професионални.

"Послије свега могу рећи да се осјећам крајње неугодно и као странац у својој држави", изјавио је он.

Градоначелник Вуковара Маријан Павличек рекао је како на најаву спуштања вијенца у Дунав гледа као на провокацију, преноси Хина.

policija njemacka

Свијет

Њемачка полиција упуцала Марију пред мајком: Испливали нови детаљи хаоса у Бохуму

До прошле године 17. новембра вијенац су у спомен на све жртве у Дунав код Вуковара спуштали представници Српског народног вијећа и Самосталне демократске српске странке, али су послије најаве удружења хрватских ратних ветерана били спријечени у томе. Вијенац су у воде Дунава спустили припадници Удружења Ведра.

Хрватска

Срби

Коментари (0)
