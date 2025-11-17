Велико невријеме погодило Италију и Словенију: У току евакуација становништва

17.11.2025
14:04
Коментари:0
Обилне кише које су током ноћи погодиле италијанску регију Фриули-Венеција Ђулија изазвале су низ тешких посљедица, укључујући одроне, поплаве и опсежне евакуације становништва.
Најтеже је страдало подручје Крмина, мјеста смјештеног уз словенску границу, гдје је снажан одрон потпуно затрпао трокатницу.
Спасилачке службе успјеле су из рушевина извући једну особу са сломљеном ногом, која је хитно пребачена у болницу. Међутим, за још двоје станара зграде и даље се трага, а потраге отежава опасност од нових одрона и нестабилности тла. Због сигурносних разлога, неколико породица из улице Виа Сан Гиоргио евакуирано је у привремене смјештаје.
Градоначелник Крмина, Роберто Фелцаро, потврдио је озбиљност стања, истакнувши да је “током ноћи пала изузетно велика количина кише” и да се “неколико особа и даље води као нестало”.
Major flooding in Versa, Province of Gorizia in northeast Italy this morning...🌊pic.twitter.com/I0ibA8Za2L— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 17, 2025
У само шест сати на подручју Крмина забиљежено је чак 152 милиметра падавина, што је проузроковало нагла изливања оближњих ријека. Ријека Идрија излила се из корита, изазвавши опсежне поплаве, док је ријека Тер потопила село Верса недалеко од Вилеша. У помоћ локалним екипама упућени су и спасиоци из Венеције, будући да су околности на терену изразито тешке, преноси Радиосарајево.ба.
Ситуација у Верси посебно је критична. Многи становници склонили су се на кровове својих кућа, чекајући евакуацију јер је водени талас одсјекао приступ бројним објектима. Ватрогасне јединице интервенисали малим чамцима, док се за најугроженије ангажују и хеликоптерска помоћ. Снимци из ваздуха приказују огромна поплављена подручја, оштећену инфраструктуру и бројне затворене путеве и мостове.
⛈️Nella notte allagamenti a San Vito al Torre (UD) a causa delle precipitazioni che hanno colpito l'Udinese. Video di Fiore per "Segnalazioni Meteo PMG". — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) November 17, 2025
Tra Udine e Gorizia caduti localmente in 24 ore anche 250 mm di pioggia. A Cormons 262 mm di pioggia. pic.twitter.com/pAstN3CQC9
Метеоролошка упозорења проширена су и на Хрватску, гдје се очекује снажан вјетар, грмљавинско невријеме и велике количине кише, посебно у ријечкој и сплитској регији. Стручњаци упозоравају да би локално могло доћи до наглих бујичних поплава и опасних временских прилика.
Свијет
2 д2
Свијет
2 д0
Бања Лука
3 д3
Србија
1 седм0
Регион
4 ч0
Регион
5 ч0
Регион
7 ч0
Регион
7 ч0
Најновије
Најчитаније
14
51
14
50
14
45
14
38
14
20
Тренутно на програму