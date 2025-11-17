Logo
Велико невријеме погодило Италију и Словенију: У току евакуација становништва

17.11.2025

14:04

Коментари:

0
Велико невријеме погодило Италију и Словенију: У току евакуација становништва
Фото: X/@Italia24HLive/screenshot

Обилне кише које су током ноћи погодиле италијанску регију Фриули-Венеција Ђулија изазвале су низ тешких посљедица, укључујући одроне, поплаве и опсежне евакуације становништва.

Најтеже је страдало подручје Крмина, мјеста смјештеног уз словенску границу, гдје је снажан одрон потпуно затрпао трокатницу.

Спасилачке службе успјеле су из рушевина извући једну особу са сломљеном ногом, која је хитно пребачена у болницу. Међутим, за још двоје станара зграде и даље се трага, а потраге отежава опасност од нових одрона и нестабилности тла. Због сигурносних разлога, неколико породица из улице Виа Сан Гиоргио евакуирано је у привремене смјештаје.

Градоначелник Крмина, Роберто Фелцаро, потврдио је озбиљност стања, истакнувши да је “током ноћи пала изузетно велика количина кише” и да се “неколико особа и даље води као нестало”.

У само шест сати на подручју Крмина забиљежено је чак 152 милиметра падавина, што је проузроковало нагла изливања оближњих ријека. Ријека Идрија излила се из корита, изазвавши опсежне поплаве, док је ријека Тер потопила село Верса недалеко од Вилеша. У помоћ локалним екипама упућени су и спасиоци из Венеције, будући да су околности на терену изразито тешке, преноси Радиосарајево.ба.

Ситуација у Верси посебно је критична. Многи становници склонили су се на кровове својих кућа, чекајући евакуацију јер је водени талас одсјекао приступ бројним објектима. Ватрогасне јединице интервенисали малим чамцима, док се за најугроженије ангажују и хеликоптерска помоћ. Снимци из ваздуха приказују огромна поплављена подручја, оштећену инфраструктуру и бројне затворене путеве и мостове.

Метеоролошка упозорења проширена су и на Хрватску, гдје се очекује снажан вјетар, грмљавинско невријеме и велике количине кише, посебно у ријечкој и сплитској регији. Стручњаци упозоравају да би локално могло доћи до наглих бујичних поплава и опасних временских прилика.

