Преминуо дјечак (9) у Бару, љекар није хтио да га хоспитализује

Извор:
Курир
17.11.2025
09:31
Коментари:0
Дјечак је изненада преминуо 15. новембра.
Како преноси Приморски портал, три дана пре кобног догађаја дјечак је добио богиње, имао је високу температуру због чега су га родитељи неколико пута водили код љекара.
Потврђено је да су родитељи дијете повели на преглед и педијатру у Општу болницу Бар током ноћи између петка и суботе.
Међутим, дежурни педијатар је процијенио да те ноћи пацијента не хоспитализује. Здравствено стање дјечака се додатно погоршало у наредних неколико сати. У суботу ујутру дјечак је преминуо.
До посљедњих неколико дана, када је добио богиње, дјечак није имао здравствене проблеме.
Налаз обдукције требало би да покаже узрок изненадне смрти деветогодишњег дјечака.
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
16 ч0
Регион
21 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму