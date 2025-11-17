Logo
Преминуо дјечак (9) у Бару, љекар није хтио да га хоспитализује

Извор:

Курир

17.11.2025

09:31

Преминуо дјечак (9) у Бару, љекар није хтио да га хоспитализује
Фото: Pixabay

Дјечак је изненада преминуо 15. новембра.

Како преноси Приморски портал, три дана пре кобног догађаја дјечак је добио богиње, имао је високу температуру због чега су га родитељи неколико пута водили код љекара.

Потврђено је да су родитељи дијете повели на преглед и педијатру у Општу болницу Бар током ноћи између петка и суботе.

Дјечака нису хоспитализовали

Међутим, дежурни педијатар је процијенио да те ноћи пацијента не хоспитализује. Здравствено стање дјечака се додатно погоршало у наредних неколико сати. У суботу ујутру дјечак је преминуо.

До посљедњих неколико дана, када је добио богиње, дјечак није имао здравствене проблеме.

Налаз обдукције требало би да покаже узрок изненадне смрти деветогодишњег дјечака.

