Црна Гора најавила црвени метеоаларм: Очекују се олује, јаки пљускови и грмљавина

17.11.2025

07:40

Фото: Tanjug/AP/Hassan Ammar

Из ЗХМС су најавили да ће у Црној Гори, најмање наредних седам, осам дана, свакодневно у свим предјелима бити кише, повремено и јаких пљускова са грмљавином, праћених јаким понегде и олујним јужним и југоисточним вјетром, те да су понегде могуће и временске непогоде.

Метеоролози су за данас за територију цијеле Црне Горе издали црвени метеоаларм, преносе Вијести.

На сајту Завода за хидрометеорологију и сеизмологију (ЗХМЦГ) је објављено да се очекује киша, могуће временске непогоде и град, нарочито у другом дијелу дана и током ноћи.

Дуваће појачан и јак, на ударе и олујни вјетар, према прогнози, очекују се удари вјетра јачи од 90 км/х. На сјеверу државе очекује се киша најмање 33 мм за 24 сата.

У централном дијелу државе очекује се јака киша са најмање 20 мм падавина за три сата, а на југу државе очекује се јака киша, најмање 10 мм за 3 сата.

Из ЗХМС су најавили да ће у Црној Гори, најмање наредних седам, осам дана, свакодневно у свим предјелима бити кише, повремено и јаких пљускова са грмљавином, праћених јаким понегдје и олујним јужним и југоисточним вјетром, те да су понегде могуће и временске непогоде.

''Нешто дужи периоди без падавина су могући средином и крајем недјеље. Акумулативно у већини мјеста ће пасти најмање 100 до 150 литара кише по метру квадратном, а у појединим и 250 до 300 литара кише по метру квадратном. Овај период ће обиљежити и јак јужни и југоисточни ветар, нарочито у понедељак и крајем недјеље'', саопштено је из ЗХМС.

невријеме киша

Свијет

Олуја хара Европом, има погинулих

Додају и да ће температура ваздуха бити нешто нижа него ових дана и доста уједначена у ноћним и дневним сатима.

