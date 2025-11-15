Олуја хара Европом, има погинулих

Извор:
Анадолија
15.11.2025
18:09
Снажна олуја Клаудија изазвала је хаос широм Европе. У Јужном Велсу проглашено је ванредно стање због великих поплава, док је на југу Португалије живот изгубила британска држављанка након што је олујно невријеме погодило туристички камп, пише агенција Анадолија..
На југу Португалије, у Албуфеири, олуја је однијела један живот. Према информацијама локалних власти, 85-годишња Британка пронађена је мртва након што су екстремни вјетрови погодили камп у којем је боравила. Регионални командант Алгарвеа потврдио је да је у невремену повријеђено и више десетака људи.
Олуја је у цијелој земљи донијела снажне вјетрове и високе валове дуж обале, због чега су затворене бројне цесте и обустављене жељезничке линије, а неколико је округа стављено у стање приправности.
Истовремено, тешко је погођена и Велика Британија. Због снажног вјетра и обилне кише дошло је до великих поплава у Монмун у Јужном Велсу. Власти су рано у суботу прогласиле ванредно стање, упозоривши становништво на значајан ризик за живот.
Према прогнозама метеоролошких служби, након обилних падавина у наредним данима слиједи нагли пад температура.
