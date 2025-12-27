Адвокат ухапшене инспекторке из Сарајева напао медије

27.12.2025
18:18
Коментари:0
Адвокат Далиле Хакаловић, просвјетне инспекторке у КУИП-у, на данашњем рочишту за одређивање мјера забране поручио је да се оваква хапшења стално дешавају пред Нову годину, како би некоме "отишла глава".
- Моја брањеница нема никаквих ораха у џепу. Ајановић је довео Стоматолошки факултет до перфекције и он сада треба бити жртвено јање. Моја брањеница је све радила по закону - поручио је.
Истакао је да су Хакаловић довели у просторије полиције као највећег криминалца како би се створио привид да су она и Ајановић криви.
Сцена
''Далила не смије да се врати у Србију, стигла је пресуда'': Дугује огромне паре, а камата расте
- Оно што су медији урадили према њој је класични фемицид, не знам да ли је то због њене љепоте, фотографија које је објављивала или због чега. Она ће по изласку, кад види шта се све објављивало и коментарисало, морати у најмању руку потражити стручну психолошку помоћ. Ово је једна дама, образована особа - нагласио је.
Хакаловић је поручила да Универзитет у Сарајеву није уложио жалбу на одлуку инспекције иако су имали право на то те да је она раније саслушана као свједок и дала и шифру свог телефона.
Хроника
3 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч3
Хроника
7 ч0
Најновије
Најчитаније
19
37
19
36
19
34
19
33
19
31
Тренутно на програму