Браћа "Далтон", осумњичени за крађу 110.000 КМ, остају иза решетака

Осумњичени Елвир и Зијад Јусуфовић из Илијаша, познатији као "браћа Далтон" и њихов полубрат Сенад Дервишевић остају иза решетака.
"Осумњиченима је продужен притвор за два мјесеца. Траје до 24. 2. 2026. или до друге одлуке Суда", потврђено је у петак за "Аваз" из Опћинског суда у Сарајеву.
Прије ове одлуке о продужењу притвора за још два мјесеца, поступајућа тужитељка Тужилаштва Кантона Сарајево предложила је 28. новембра 2025. године Опћинском суду у Сарајеву одређивање једомјесечног притвора Елвиру Јусуфовићу, Сенаду Дервишевићу и Зијаду Јусуфовићу, осумњиченима за тешку крађу.
Како је у новембру потврђено из Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, притвор им је био предложен због опасности да би боравком на слободи могли прикрити доказе и због опасности од понављања кривичног дјела.
Њих тројица су осумњичени да су 24/25. 11. 2025. године извршили тешку крађу на подручју Вогошће, те из сефа у власништву физичког лица, отуђили новац у износу од 70.000,00 КМ и 22.000,00 ЕУР, као и друге предмете.
Извршеним претресом стана на подручју Илијаша, које осумњичени користе, пронађен је дио отуђеног новца и један дио отуђених предмета.
Подсјетимо, у новембру ове године, Опћински суд у Сарајеву донио је рјешење којим је осумњиченима био одређен једномјесечни притвор због постојања основане сумње да су починили кривично дјело тешка крађа, пише Аваз.
