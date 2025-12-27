Logo
Large banner

Браћа "Далтон", осумњичени за крађу 110.000 КМ, остају иза решетака

Извор:

Аваз

27.12.2025

13:37

Коментари:

1
Браћа "Далтон", осумњичени за крађу 110.000 КМ, остају иза решетака
Фото: Društvene mreže

Осумњичени Елвир и Зијад Јусуфовић из Илијаша, познатији као "браћа Далтон" и њихов полубрат Сенад Дервишевић остају иза решетака.

"Осумњиченима је продужен притвор за два мјесеца. Траје до 24. 2. 2026. или до друге одлуке Суда", потврђено је у петак за "Аваз" из Опћинског суда у Сарајеву.

Прије ове одлуке о продужењу притвора за још два мјесеца, поступајућа тужитељка Тужилаштва Кантона Сарајево предложила је 28. новембра 2025. године Опћинском суду у Сарајеву одређивање једомјесечног притвора Елвиру Јусуфовићу, Сенаду Дервишевићу и Зијаду Јусуфовићу, осумњиченима за тешку крађу.

Елвир и Зијад Јусуфовић

Хроника

"Браћа Далтон" из Илијаша осумњичени за крађу 110.000 КМ из сефа

Како је у новембру потврђено из Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, притвор им је био предложен због опасности да би боравком на слободи могли прикрити доказе и због опасности од понављања кривичног дјела.

Њих тројица су осумњичени да су 24/25. 11. 2025. године извршили тешку крађу на подручју Вогошће, те из сефа у власништву физичког лица, отуђили новац у износу од 70.000,00 КМ и 22.000,00 ЕУР, као и друге предмете.

Извршеним претресом стана на подручју Илијаша, које осумњичени користе, пронађен је дио отуђеног новца и један дио отуђених предмета.

Подсјетимо, у новембру ове године, Опћински суд у Сарајеву донио је рјешење којим је осумњиченима био одређен једномјесечни притвор због постојања основане сумње да су починили кривично дјело тешка крађа, пише Аваз.

Подијели:

Тагови:

Крађа

браћа ''Далтон''

Елвир Јусуфовић

Зијад Јусуфовић

produžen pritvor

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Менаџерка за односе с јавношћу Меган Маркл и принца Харија дала отказ

Сцена

Менаџерка за односе с јавношћу Меган Маркл и принца Харија дала отказ

3 ч

0
Форд укида популарни SUV

Ауто-мото

Форд укида популарни SUV

3 ч

0
Сњежна олуја погодила Њујорк: Проглашено ванредно стање, отказани сви летови

Свијет

Сњежна олуја погодила Њујорк: Проглашено ванредно стање, отказани сви летови

3 ч

0
Четири планинара погинула у лавини

Свијет

Четири планинара погинула у лавини

3 ч

0

Више из рубрике

Незапамћена породична трагедија: Убио родитеље у стану, па скочио са зграде

Хроника

Незапамћена породична трагедија: Убио родитеље у стану, па скочио са зграде

4 ч

0
Трагедија: Радник страдао од струјног удара, други хитно пребачен у болницу

Хроника

Трагедија: Радник страдао од струјног удара, други хитно пребачен у болницу

5 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Слетио са цесте и погинуо у Власеници

5 ч

0
Ново вјештачење "фијат панде" открива судбину Данке Илић: Све очи упрте у један папир

Хроника

Ново вјештачење "фијат панде" открива судбину Данке Илић: Све очи упрте у један папир

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

48

Напад у Дому здравља: "Животи три медицинске сестре су вриједили као једна таблета"

16

33

Гужва на граници са Хрватском не јењава

16

13

Компанија укинула бенефиције због боловања, дјевојка извршила самоубиство

16

06

Њемачки медији: Сусрет Зеленског с Трампом ће бити неуспјешан

16

03

Сестра јој "украла" титулу "краљице латекса"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner