Сњежна олуја погодила Њујорк: Проглашено ванредно стање, отказани сви летови

27.12.2025
Велика зимска олуја донијела је обилне сњежне падавине и опасан лед дијеловима сјевероистока Сједињених Држава и очекује се да ће донијети највише снијега Њујорку у скоро четири године.
Држава Њујорк је прогласила ванредно стање јер је обилни снијег донио залеђене и клизаве услове на путевима и значајно смањио видљивост у петак, чинећи путовање изузетно опасним.
Снијег је почео да пада у Њујорку око 17 часова у петак и наставио је да пада до суботе.
Очекује се да ће у Њујорку пасти око 17 центиметара снијега, највише у скоро четири године. Градоначелник Ерик Адамс назвао је то ''значајним сњежним догађајем“.
Владе држава су савјетовале становнике да прате локалне прогнозе и избјегавају непотребна путовања.
Олуја такође утиче на летове. Више од 5.500 летова који су путовали ка, унутар или из Сједињених Држава у петак је одложено од 15.50, према подацима FlightAware-а, који прати кашњења и отказивања летова у реалном времену.
Скоро 1.200 летова у САД заказаних за петак је отказано, према подацима FlightAware-а.
