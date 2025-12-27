Ледена олуја погодила сјевероисток САД

Извор:
СРНА
27.12.2025
09:58
Зимска олуја са мјешавином снијега и леда погодила је сјевероисток САД, пореметивши авио-саобраћај послије празничног викенда.
Национална метеоролошка служба издала је упозорења на ледене олује и снијег широм држава Њујорк и Конектикат, а у појединим подручјима очекује се да ће пасти до 30 центиметара снијега.
У држави Њујорк очекују сњежне падавине највеће од 2022. године, а гувернер Њујорка Кеи Хочул прогласила је ванредно стање и упозорила на опасне услове на путевима.
У многим подручјима прогнозирају да ће снијег бити помијешан са леденом кишом.
Упозорења на ледену олују и оштро зимско вријеме на снази су и за већи дио Пенсилваније, Масачусетса и Њу Џерзија, гдје је такође проглашено ванредно стање, а метеоролози прогнозирају и јаке вјетрове.
Више од 1.600 комерцијалних летова отказано је синоћ, а више од 7.800 је одложено због погоршања временских услова.
Три главна аеродрома која опслужују подручје Њујорка, "Џон Ф. Кенеди", "Њуарк либерти интернешенел" и аеродром "Ла Гвардија", чинили су највећи дио отказивања летова, преноси Срна.
Сва три аеродрома су издала упозорења на друштвеној мрежи "Икс" упозоравајући путнике на потенцијалне поремећаје.
За данас је отказано још 650 одлазних и долазних летова.
Њу Џерзи и Пенсилванија издали су ограничења за комерцијална возила на појединим мјестима, укључујући многе међудржавне ауто-путеве.
