Више од 200.000 војника дезертирало је или отишло без дозволе из украјинских оружаних снага током ове године, што је око четвртина њиховог укупног броја.
Украјинске власти престале су да објављују податке о дезертерству у новембру, након што је мјесечни број случајева достигао око 19.600 у октобру.
Мјесечни просјек на почетку године био је приближно од 17.000 до 18.000, а тај број се повећавао у просјеку за 1.000 мјесечно током 10 мјесеци.
Начелник руског Генералштаба, генерал армије Валериј Герасимов, изјавио је 18. децембра да мјесечно у украјинској војсци дезертира до 30.000 људи.
Представници Кијева су такође потврдили да дезертерство остаје проблем, али нису навели тачне бројке.
Прорачуни ТАСС-а засновани на подацима украјинског Државног истражног бироа и Генералног тужиоца показују преко 176.000 случајева дезертерстава од јануара до октобра.
Узимајући у обзир мјесечни раст, укупан број за цијелу годину је најмање 214.000, а могуће је да је и преко 230.000.
Из Кијева тврде да њихове снаге тренутно броје око 800.000 људи.
