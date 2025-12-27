Земљотрес у Грчкој: Лоциран близу Атине и једног од омиљених српских љетовалишта

Извор:
Агенције
27.12.2025
08:52
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 3.5 степени Рихтера забиљежен је у јутрос у 06.59 часова, на југу Грчке.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је у близини Атине и једног од омиљених српских љетовалишта - острва Евиа.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 5 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
Свијет
4 ч0
Свијет
14 ч0
Свијет
15 ч0
Свијет
17 ч0
Најновије
Најчитаније
13
14
13
08
13
02
12
59
12
53
Тренутно на програму