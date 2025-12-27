Logo
Large banner

Земљотрес у Грчкој: Лоциран близу Атине и једног од омиљених српских љетовалишта

Извор:

Агенције

27.12.2025

08:52

Коментари:

0
Земљотрес у Грчкој: Лоциран близу Атине и једног од омиљених српских љетовалишта
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес магнитуде 3.5 степени Рихтера забиљежен је у јутрос у 06.59 часова, на југу Грчке.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је у близини Атине и једног од омиљених српских љетовалишта - острва Евиа.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 5 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

Подијели:

Тагови:

Земљотрес

Грчка

zemljotres Grčka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Земљотрес погодио Србију

Србија

Земљотрес погодио Србију

1 д

0
Снажан земљотрес погодио Тајван

Свијет

Снажан земљотрес погодио Тајван

3 д

0
Земљотрес јачине 5,7 степени погодио Авганистан

Свијет

Земљотрес јачине 5,7 степени погодио Авганистан

1 седм

0
Снажан земљотрес погодио Тајван

Свијет

Снажан земљотрес погодио Тајван

1 седм

0

Више из рубрике

Потврђено: Састају се Трамп и Зеленски, позната и локација

Свијет

Потврђено: Састају се Трамп и Зеленски, позната и локација

4 ч

0
Рејтинг Емануела Макрона пао је на најнижи ниво од 2017. године

Свијет

Рејтинг Емануела Макрона пао је на најнижи ниво од 2017. године

14 ч

0
Трамп: Приједлози Зеленског без значаја док ја не одобрим

Свијет

Трамп: Приједлози Зеленског без значаја док ја не одобрим

15 ч

0
Хорор у Паризу: Три жене избодене ножем у метроу, нападач ухапшен

Свијет

Хорор у Паризу: Три жене избодене ножем у метроу, нападач ухапшен

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

14

Сњежна олуја погодила Њујорк: Проглашено ванредно стање, отказани сви летови

13

08

Четири планинара погинула у лавини

13

02

Руске снаге одбиле пет контранапада: Купјанск остаје под руском контролом

12

59

Хрватска од 1. јануара преузима контролу и заштиту сопственог ваздушног простора

12

53

Гужва на свим граничним прелазима са Хрватском у оба смјера

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner