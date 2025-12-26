Logo
Large banner

Хорор у Паризу: Три жене избодене ножем у метроу, нападач ухапшен

Извор:

Танјуг

26.12.2025

20:03

Коментари:

0
Хорор у Паризу: Три жене избодене ножем у метроу, нападач ухапшен
Фото: Pexel/Владимир Николаевич

Три жене су повријеђене, након што је их је напао мушкарац наоружан ножем на линији 3 паришког метроа.

Према неколико полицијских извора, мушкарац је извукао нож и избо три жене на различитим станицама на овој линији, која саобраћа између Бањолеа (Сен-Сен-Дени) и Левалоа-Переа (О-де-Сен), преноси Паризјен.

Напади су се догодили између 16.15 и 16.45, саопштила је полиција.

Жртвама су брзо пружили помоћ париски ватрогасци.

Извор из полиције је навео да су три жене задобиле лакше повреде, од којих двије на леђима и бутинама.

Policija Srbija

Хроника

Познати нови детаљи убиства: Пријетио обрачуном на друштвеним мрежама, па пронађен избоден

Осумњичени је потом побјегао метро линијом 8, прије него што је ухапшен у свом дому у Сарселу (Вал д'Оаз).

Мушкарац је наводно малијског поријекла и рођен је 2000. године, према полицијском извору.

Могућност тероризма је искључена, а полиција претпоставља да је у питању дјело ментално нестабилне особе.

Подијели:

Тагови:

metro

izbodeni

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Познати нови детаљи убиства: Пријетио обрачуном на друштвеним мрежама, па пронађен избоден

Хроника

Познати нови детаљи убиства: Пријетио обрачуном на друштвеним мрежама, па пронађен избоден

8 ч

0
Дјечак (13) хтио да заштити мајку од њеног партнера, па избоден насмрт

Свијет

Дјечак (13) хтио да заштити мајку од њеног партнера, па избоден насмрт

1 д

0
Младић (25) из Црне Горе избоден у Риму

Свијет

Младић (25) из Црне Горе избоден у Риму

3 д

0
Двојица мушкараца брутално избодена у центру града

Хроника

Двојица мушкараца брутално избодена у центру града

4 д

0

Више из рубрике

Доналд Трамп

Свијет

Трамп и Бабиш о европским питањима и миграцијама

1 ч

0
Украјина

Свијет

Порука из Русије: Они саботирају споразум

3 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Бивши руски дипломата осуђен на 12 година робије због издаје

3 ч

0
"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

Свијет

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

07

Борис брутално претучен испред кафића: Задобио тешке тјелесне повреде, нападачи на слободи

21

07

Додик: Нећемо се уморити и никада нећемо престати да помажено дјеци

21

01

Цвијановић: Поносна сам на све оно што смо урадили у протеклих 16 година

20

58

Вучевић: Србија донира милион евра за акцију "С љубављу храбрим срцима"

20

54

"С љубављу храбрим срцима": Број позван више од 47.000 пута

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner