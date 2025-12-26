Хорор у Паризу: Три жене избодене ножем у метроу, нападач ухапшен

Извор:
Танјуг
26.12.2025
20:03
Коментари:0
Три жене су повријеђене, након што је их је напао мушкарац наоружан ножем на линији 3 паришког метроа.
Према неколико полицијских извора, мушкарац је извукао нож и избо три жене на различитим станицама на овој линији, која саобраћа између Бањолеа (Сен-Сен-Дени) и Левалоа-Переа (О-де-Сен), преноси Паризјен.
Напади су се догодили између 16.15 и 16.45, саопштила је полиција.
Жртвама су брзо пружили помоћ париски ватрогасци.
Извор из полиције је навео да су три жене задобиле лакше повреде, од којих двије на леђима и бутинама.
Хроника
Познати нови детаљи убиства: Пријетио обрачуном на друштвеним мрежама, па пронађен избоден
Осумњичени је потом побјегао метро линијом 8, прије него што је ухапшен у свом дому у Сарселу (Вал д'Оаз).
Мушкарац је наводно малијског поријекла и рођен је 2000. године, према полицијском извору.
Могућност тероризма је искључена, а полиција претпоставља да је у питању дјело ментално нестабилне особе.
Хроника
8 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
3 д0
Хроника
4 д0
Најновије
Најчитаније
21
07
21
07
21
01
20
58
20
54
Тренутно на програму