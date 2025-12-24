Дјечак (13) хтио да заштити мајку од њеног партнера, па избоден насмрт

Извор:
Телеграф
24.12.2025
21:39
Дјечак (13) из Британије насмрт је избоден у Португалији, а за злочин је осумњичен бивши дечко његове мајке, који је и сам касније погинуо у експлозији гаса. Дјечак је идентификован као Алфи Халет, а убиство се догодило у уторак у породичној кући у жупи Казаис, у граду Томару.
Власти вјерују да је 43-годишњи Гонсалу Карваљо, трговац са криминалним досијеом, најприје напао Алфијеву мајку, везао јој руке и ноге, а потом истим ножем усмртио дјечака и тешко повриједио себе. Након злочина, забарикадирао се у кући.
Када су хитне службе стигле на лице мјеста, намјерно је изазвао експлозију гаса у којој је и сам погинуо, док је један полицајац повријеђен. Дјечакова мајка (43) успјела је да се ослободи и затражи помоћ од комшија, након чега је пребачена у болницу.
Према писању локалних медија, осумњичени Карваљо већ је одслужио затворску казну због тешког убиства. ЦНН Португал наводи да је био осуђен јер је другог мушкарца избо 35 пута. Иза решетака је провео скоро 15 година, након чега је пријевремено пуштен на слободу због доброг владања.
Породица је била позната властима. Између 2022. и 2023. године забиљежене су пријаве због породичног насиља, а медији истичу да је пријаве подносио и сам дјечак. Након нове пријаве 2023. године, пар се разишао.
Упркос томе, комшије тврде да је Карваљо редовно долазио на имање. Алфијева мајка пријавила је бившег партнера због, како се наводи, „опсесивних“ покушаја да је контролише, а комшије кажу да је често спавао у аутомобилу паркираном испред њихове куће.
Португалска полиција потврдила је детаље инцидента.
"Ријеч је о смрти тринаестогодишњег дјечака од убода ножем и смрти наводног починиоца, бившег партнера његове мајке, која је пронађена са траговима везивања и напада и пребачена у најближу болницу. Након дојаве о ономе што је изгледало као случај породичног насиља, полицијске снаге су упућене на лице мјеста. Унутар резиденције осјетио се јак мирис гаса, што је неколико тренутака касније довело до експлозије у којој је повријеђен један полицијски службеник. Наводни починилац већ је одслужио затворску казну за убиство, а породица је пријављивала случајеве породичног насиља 2022. и 2023. године", саопштио је портпарол полиције.
Комшија Жаиме Лопеш, коме се дјечакова мајка обратила за помоћ, описао је стравичан призор:
"Била је веома уплашена, тешко претучена по лицу. Чинило ми се да су јој чак и зуби поломљени. Имала је много крви на рукама и пластичне везице око руку и чланака“, рекао је он.
Додао је да су се из куће често чуле свађе.
"Једино што смо помислили било је: ‘Једног од ових дана нешто ће се догодити’, јер осумњичени није био добар човјек", рекао је комшија.
Мјештани су у шоку, а многи се сјећају и првог убиства за које је Карваљо био осуђен.
"Пуштен је из затвора раније због доброг владања и није одслужио цијелу казну. А сада је изашао и починио исту врсту злочина", рекао је један од мјештана.
Огласио се и портпарол британског Министарства спољних послова:
"У контакту смо са локалним властима након инцидента у Португалији и спремни смо да пружимо конзуларну подршку. Нисмо добили званичан захтјев за конзуларну помоћ, али је наше особље доступно британским држављанима у иностранству 24 часа дневно, седам дана у недјељи", рекао је портпарол.
