Упозорење за поплаве издато за више од 40 милиона људи

24.12.2025
20:07
За више од 41 милион становника у америчким савезним државама Калифорнија, Невада и Аризона данас је издато упозорење на могућност поплава, усљед високог ризика од обилних падавина, саопштиле су америчке метеоролошке службе.
Очекују се јаки удари вјетра брзине од 65 до 80 километара на час који би могли да изазову нестанак електричне енергије, док су локално могуће и олује са грмљавином.
Упозорења обухватају велике градске области, међу којима су Лос Анђелес, Сан Франциско, Сакраменто, Сан Дијего и Лас Вегас, наводи Еј-Би-Си.
За подручје Лос Анђелеса проглашен је "висок ризик од обилних падавина", укључујући ауто-пут од Сан Бернардина до Санта Монике.
Званичници не препоручују путовања тим саобраћајницама због могућих поплава, док се очекује да би ниже градске четврти могле бити потопљене.
Америчка Национална метеоролошка служба наводи да је проглашење "високог ризика" ријетко, али да је повезано са трећином свих смртних случајева изазваних поплавама и око 80 одсто укупне материјалне штете.
Могуће посљедице укључују значајне и распрострањене поплаве урбаних саобраћајница, висок ризик од великих одрона стијена и клизишта блата, као и нагли пораст водостаја потока, ријека и бујица.
Посебно су угрожена подручја захваћена недавним пожарима, гдје постоји опасност од бујичних наноса и клизишта.
Очекује се да ће временске непогоде изазвати велика кашњења у саобраћају и затварање путева током празника.
