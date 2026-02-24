Ризик од гушења: У БиХ увезене бомбоне ризичне за малу дјецу

Извор:
АТВ
24.02.2026
11:12
У БиХ испоручене су желе бомбоне поријеклом из Јапана које представљају ризик од гушења, посебно код мале дјеце, саопштено је из Агенције за безбједност хране БиХ.
Ријеч је о гуменим бомбонама "Hello Kitty Apfel Koniac Gelee", паковање од 150 грама.
Агенција за безбједност хране БиХ обавијештена је путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње да је БиХ на попису земаља у које су испоручене ове бомбоне.
Агенција је све расположиве информације доставила надлежним инспекцијским тијелима на даље поступање.
