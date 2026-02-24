Logo
Ризик од гушења: У БиХ увезене бомбоне ризичне за малу дјецу

Извор:

АТВ

24.02.2026

11:12

У БиХ испоручене су желе бомбоне поријеклом из Јапана које представљају ризик од гушења, посебно код мале дјеце.
Фото: Уступљена фотографија

У БиХ испоручене су желе бомбоне поријеклом из Јапана које представљају ризик од гушења, посебно код мале дјеце, саопштено је из Агенције за безбједност хране БиХ.

Ријеч је о гуменим бомбонама "Hello Kitty Apfel Koniac Gelee", паковање од 150 грама.

Агенција за безбједност хране БиХ обавијештена је путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње да је БиХ на попису земаља у које су испоручене ове бомбоне.

Агенција је све расположиве информације доставила надлежним инспекцијским тијелима на даље поступање.

