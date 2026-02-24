Logo
Породиљи из Бањалуке дијагностиковано мождано крварење, хитно превезена у Београд

Извор:

СРНА

24.02.2026

10:49

Породиљи из Бањалуке дијагностиковано мождано крварење, хитно превезена у Београд

Породиља /34/ којој је дијагностиковано мождано крварење успјешно је хеликоптером из Бањалуке транспортована на неурохирургију у Београд, саопштено је из Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске.

У саопштењу се истиче да су припадници Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске синоћ у касним вечерњим часовима реализовали ову захтјевну ваздушну медицинску евакуацију, и то у уз сложене метеоролошке прилике, што је захтијевало додатну прецизност и координацију свих укључених служби.

Из Управе наводе да је пацијенткиња, уз стални надзор медицинског тима Универзитетског клиничког центра Републике Српске, хеликоптером транспортована у Ургентни центар – Клинику за неурохирургију у Београду.

"Хеликоптер је у Београд слетио неколико минута прије поноћи, након чега је пацијенткињу преузео дежурни неурохируршки тим ради даљег лијечења", наводи се у саопштењу.

helikopter hs Srpske

Република Српска

Имаш жељу постати пилот? Конкурс траје до краја седмице!

