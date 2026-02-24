У Српској рођене 24 бебе

Извор:
СРНА
24.02.2026
07:52
У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, 13 дјевојчица и 11 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Десет беба рођено је у Бањалуци, три у Добоју, по двије у Приједору, Бијељини, Источном Сарајеву, Требињу и Невесињу, а једна беба у Фочи.
У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и пет дјечака, у Добоју три дјевојчице, у Приједору и Невесињу по два дјечака, у Бијељини и Требињу по дјечак и дјевојчица, у Источном Сарајеву двије дјевојчице, а у Фочи једна дјевојчица.
Порода није било у Зворнику и Градишци.
