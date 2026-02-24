Logo
Large banner

У Српској рођене 24 бебе

Извор:

СРНА

24.02.2026

07:52

Коментари:

0
Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, 13 дјевојчица и 11 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Десет беба рођено је у Бањалуци, три у Добоју, по двије у Приједору, Бијељини, Источном Сарајеву, Требињу и Невесињу, а једна беба у Фочи.

У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и пет дјечака, у Добоју три дјевојчице, у Приједору и Невесињу по два дјечака, у Бијељини и Требињу по дјечак и дјевојчица, у Источном Сарајеву двије дјевојчице, а у Фочи једна дјевојчица.

beba-novorođenče-28082025

Друштво

У Српској рођено 10 беба

Порода није било у Зворнику и Градишци.

Подијели:

Тагови :

беба

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Беба новорођенче

Друштво

Прелијепе вијести: У Српској рођене 33 бебе

3 д

0
У Српској рођено 25 беба

Друштво

У Српској рођено 25 беба

4 д

0
Најљепше вијести из породилишта - рођено 27 беба

Друштво

Најљепше вијести из породилишта - рођено 27 беба

5 д

0
Беба дијете

Друштво

Најљепше вијести: У Српској рођене 23 бебе

6 д

0

Више из рубрике

За шта се вјерници моле Светом Власилију?

Друштво

За шта се вјерници моле Светом Власилију?

4 ч

0
Метеоролози о наредним данима: Биће натпросјечно топло

Друштво

Метеоролози о наредним данима: Биће натпросјечно топло

13 ч

0
Вјера кадионица црква свештеник

Друштво

Сутра је Власовдан: Људи који имају домаће животиње једну ствар никако не би смјели радити

14 ч

0
Почео Васкршњи пост - колики буџет је довољан?

Друштво

Почео Васкршњи пост - колики буџет је довољан?

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

49

Поново активно клизиште у Поткрајевима, угрожава безбједност саобраћаја

11

44

Милош (21) има 300 оваца, нема струју, али сам плаћа своје студије: Оно што му се десило ноћу сломиће вам срце

11

20

Наставља се пад биткоина, цијена пада на најниже вриједности

11

18

"Специјална војна операција се претворила у сукоб између Русије и Запада"

11

12

Ризик од гушења: У БиХ увезене бомбоне ризичне за малу дјецу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner