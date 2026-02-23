Logo
Large banner

Метеоролози о наредним данима: Биће натпросјечно топло

23.02.2026

22:15

Коментари:

0
Метеоролози о наредним данима: Биће натпросјечно топло
Фото: АТВ

Сунчано и топло вријеме са температурама до 17 степени очекује се у наредним данима у Републици Српској, а како кажу метеоролози у четвртак ће бити натпросјечно топло.

Уторак, 24. фебруар

"Претежно облачно са слабом до умјереном кишном зоном од сјевера која ће се током дана премјештати ка југоистоку. Поподне престанак падавина и д‌јелимично разведравање на сјеверу. На истоку остаје облачније уз повремену слабу кишу, у вишим пред‌јелима и по која пахуља снијега. На југу суво и сунчаније уз промјенљиву облачност, увече вјетровито", навели су из Републичког хидрометеоролошког завода.

Како истичу, вјетар ће бити слаб до умјерен, на ударе повремено појачан, углавном сјеверозападни. У Херцеговини увече умјерена до јака бура.

Стари Нагоричан

Србија

Серијски убица снимљен близу границе са Србијом? Убио пет жена

"Минимална температура ваздуха од један до шест, у вишим пред‌јелима од минус два. Максимална температура ваздуха од седам на истоку до 15 на југу, у вишим пред‌јелима на истоку од четири степена", наводе они.

Сриједа, 25. фебруар

У сриједу ће јутро бити претежно ведро и свјежије уз маглу око ријека и по котлинама која ће се локално дуже задржати.

"Током дана претежно сунчано и топло уз пролазну малу до умјерену облачност. Минимална температура ваздуха од минус један до три, на југу до шест, у вишим пред‌јелима од минус четири. Максимална температура ваздуха од седам у вишим пред‌јелима и мјестима с маглом до 16 на југу и понегд‌је на сјеверу", истичу метеоролози.

Четвртак, 26. фебруар

У четвртак послије свјежег и понегд‌је магловитог јутра, током дана претежно сунчано и натпросјечно топло. "Минимална температура ваздуха од минус један до три, на југу до шест, у вишим пред‌јелима од минус четири. Максимална температура ваздуха од 11 до 17, у вишим пред‌јелима од девет степени", истакли су из РХМЗ-а.

Петак, 27. фебруар

У петак ће јутро бити хладније уз слаб мраз понегд‌је, као и пролазну маглу око ријека и по котлинама.

"Током дана претежно сунчано и топло. Минимална температура ваздуха од минус четири до један, на југу до пет. Максимална температура ваздуха од 12 до 17, у вишим пред‌јелима од девет", стоји у прогнози.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Вјера кадионица црква свештеник

Друштво

Сутра је Власовдан: Људи који имају домаће животиње једну ствар никако не би смјели радити

1 ч

0
Почео Васкршњи пост - колики буџет је довољан?

Друштво

Почео Васкршњи пост - колики буџет је довољан?

2 ч

0
Теолог објаснио суштину Васкршњег поста, није ствар у храни коју ћемо јести

Друштво

Теолог објаснио суштину Васкршњег поста, није ствар у храни коју ћемо јести

3 ч

0
Православље, црква

Друштво

Ако постите, не треба то да говорите: Свето правило многи су заборавили

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

25

Опет се затресло: Серија земљотреса погодила БиХ

22

24

Новорођенче које је путовало на лијечење преминуло током лета

22

22

Пелет пада - купци чекају ударне попусте

22

19

Цијене злата порасле након Трампове најаве додатних глобалних царина

22

16

Москва позвала Вашингтон да ослободи Мадура и његову супругу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner