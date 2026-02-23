Метеоролози о наредним данима: Биће натпросјечно топло

23.02.2026
22:15
Коментари:0
Сунчано и топло вријеме са температурама до 17 степени очекује се у наредним данима у Републици Српској, а како кажу метеоролози у четвртак ће бити натпросјечно топло.
"Претежно облачно са слабом до умјереном кишном зоном од сјевера која ће се током дана премјештати ка југоистоку. Поподне престанак падавина и дјелимично разведравање на сјеверу. На истоку остаје облачније уз повремену слабу кишу, у вишим предјелима и по која пахуља снијега. На југу суво и сунчаније уз промјенљиву облачност, увече вјетровито", навели су из Републичког хидрометеоролошког завода.
Како истичу, вјетар ће бити слаб до умјерен, на ударе повремено појачан, углавном сјеверозападни. У Херцеговини увече умјерена до јака бура.
Србија
Серијски убица снимљен близу границе са Србијом? Убио пет жена
"Минимална температура ваздуха од један до шест, у вишим предјелима од минус два. Максимална температура ваздуха од седам на истоку до 15 на југу, у вишим предјелима на истоку од четири степена", наводе они.
У сриједу ће јутро бити претежно ведро и свјежије уз маглу око ријека и по котлинама која ће се локално дуже задржати.
"Током дана претежно сунчано и топло уз пролазну малу до умјерену облачност. Минимална температура ваздуха од минус један до три, на југу до шест, у вишим предјелима од минус четири. Максимална температура ваздуха од седам у вишим предјелима и мјестима с маглом до 16 на југу и понегдје на сјеверу", истичу метеоролози.
У четвртак послије свјежег и понегдје магловитог јутра, током дана претежно сунчано и натпросјечно топло. "Минимална температура ваздуха од минус један до три, на југу до шест, у вишим предјелима од минус четири. Максимална температура ваздуха од 11 до 17, у вишим предјелима од девет степени", истакли су из РХМЗ-а.
У петак ће јутро бити хладније уз слаб мраз понегдје, као и пролазну маглу око ријека и по котлинама.
"Током дана претежно сунчано и топло. Минимална температура ваздуха од минус четири до један, на југу до пет. Максимална температура ваздуха од 12 до 17, у вишим предјелима од девет", стоји у прогнози.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
25
22
24
22
22
22
19
22
16
Тренутно на програму