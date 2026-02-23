Logo
Серијски убица снимљен близу границе са Србијом? Убио пет жена

23.02.2026

21:56

Стари Нагоричан
Фото: Screenshot YouTube

Македонска телевизија Телма објавила је снимке снимке са камере једне од кућа у Старом Нагоричану на којима се наводно види осумњичени серијски убица.

Видео траје два минута и на њему се појављује крупан мушкарац у дужој јакни са капуљачом на глави који покушава да отвори врата једне куће, али су она закључана. Према изворима Телме, ради се о дому близу мјеста познатог као Коински мост, у којем је сама живјела старија жена.

Снимци су настали 23. јануара ове године у 1.54 послије поноћи.

Становници Старог Нагоричана тврде да је тај снимак пријављен полицији, али да га полиција није жељела узети у обзир јер су камере биле постављене на приватном објекту и нису биле пријављене по закону, па нису могле да се користе као докази.

Према мјештанима, већ дуже вријеме су постојале сумње у вези 25-годишњака из села Драгоманце, који је бициклом обилазио регион, да је могуће да убија и силује жене, али случајеви нису истраживани.

Извори Телме наводе да се сада истражују случајеви пет жена које су пронађене мртве у својим домовима - три ове године и двије од прошле.

Policija Srbija

Хроника

Расправа између бившег зета и пунца завршила физичким сукобом: Реаговала полиција

За све осим једне заједничко је то да су биле старије, да су биле саме код куће и да су све пронађене полуголе или голе.

Само једна жена, пронађена мртва у свом дому прије око мјесец дана и која је у међувремену сахрањена, била је млађа, око 35 година. За њу тужилаштво сада тражи обдукцију након што је ексхумирана.

Случај могућег серијског убице откривен је након привођења 25-годишњака осумњиченог за убиство посљедње жртве, за коју је тужилаштво утврдило да није преминула природном смрћу већ насилном.

Жена је била угушена јастуцима и ћебадима у периоду негдје између краја јануара и 10. фебруара, када је пронађена.

Полиција и тужилаштво, у интересу истраге, не желе да откривају додатне детаље, али ће бити истражено да ли је било пропуста.

Према мјештанима околних села, осумњичени је имао потешкоће у говору и комуникацији с околином. Центар за социјални рад наводи да није био регистрован као корисник било каквих права. Живио је са мајком и очухом у многобројној породици у селу Малотино, изнад Драгоманца, гдје су пронађене неке од жртава.

