Младић (25) покушао да скочи са зграде, Дејан га спасио

Младић В.В. (25) покушао је да се убије скоком са зграде у Улици Матице српске у Београду, а брзом акцијом полицајаца из Полицијске станице Звездара спасен му је живот.
ПС Звездара је добила пријаву да једна особа стоји на крову седмоспратнице и планира да скочи.
Полиција је одмах изашла на терен и установљено је да се ради о В.В. (25) који је сједио на ивици крова.
Храбри полицајац Дејан Пробојчевић је водио патролу, разговарао са младићем, а онда му спасио живот када га је повукао за јакну и спријечио га да се убије, преноси Информер.
Младић је одмах превезен у психијатријску болницу ''Лаза Лазаревић''.
