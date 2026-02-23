Logo
Large banner

Младић (25) покушао да скочи са зграде, Дејан га спасио

Извор:

Информер

23.02.2026

20:56

Коментари:

0
Младић (25) покушао да скочи са зграде, Дејан га спасио
Фото: Pixabay

Младић В.В. (25) покушао је да се убије скоком са зграде у Улици Матице српске у Београду, а брзом акцијом полицајаца из Полицијске станице Звездара спасен му је живот.

ПС Звездара је добила пријаву да једна особа стоји на крову седмоспратнице и планира да скочи.

Полиција је одмах изашла на терен и установљено је да се ради о В.В. (25) који је сједио на ивици крова.

Линдзи Вон

Остали спортови

Линдзи Вон о паклу кроз који је прошла: Била сам корак од ампутације ноге

Храбри полицајац Дејан Пробојчевић је водио патролу, разговарао са младићем, а онда му спасио живот када га је повукао за јакну и спријечио га да се убије, преноси Информер.

Младић је одмах превезен у психијатријску болницу ''Лаза Лазаревић''.

Подијели:

Тагови :

pokušaj samoubistva

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

računar, haker, tehnologija

Наука и технологија

PayPal пробијен: Откривени кориснички подаци

1 ч

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Остали спортови

Линдзи Вон о паклу кроз који је прошла: Била сам корак од ампутације ноге

1 ч

0
Земљотрес погодио БиХ

БиХ

Земљотрес погодио БиХ

1 ч

0
Мистериозна свјетлост на Јадрану

Регион

Мистериознa свјетлa на небу изнад Јадрана, стручњаци дали објашњење

2 ч

0

Више из рубрике

Избио пожар у кући у којој је било дијете: Повријеђена једна особа

Србија

Избио пожар у кући у којој је било дијете: Повријеђена једна особа

2 ч

0
Ко је била Ирена Божиновски? Млада политичарка умрла у 41. години

Србија

Ко је била Ирена Божиновски? Млада политичарка умрла у 41. години

3 ч

0
Облачно вријеме и олуја

Србија

Слиједи преокрет времена: Приближавају се двије олујне масе

5 ч

0
Priština Kosovo

Србија

У Приштини поново осуђен Србин на 13 година за наводни ратни злочин

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

25

Опет се затресло: Серија земљотреса погодила БиХ

22

24

Новорођенче које је путовало на лијечење преминуло током лета

22

22

Пелет пада - купци чекају ударне попусте

22

19

Цијене злата порасле након Трампове најаве додатних глобалних царина

22

16

Москва позвала Вашингтон да ослободи Мадура и његову супругу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner