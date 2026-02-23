PayPal пробијен: Откривени кориснички подаци

Извор:
Компанија PayPal обавијестила је јавност о безбједносном пропусту који је омогућио неовлаштени приступ личним подацима корисника, а у одређеним случајевима довео и до неауторизованих трансакција.
PayPal је потврдио да је због грешке у коду унутар апликације за кредите, познатије као PayPal Working Capital (PPWC), дошло до цурења осјетљивих информација. Према наводима компаније, подаци су били изложени више од пет мјесеци – у периоду од 1. јула до 13. децембра 2025. године.
Истрага је показала да су нападачи могли да приступе широком спектру личних информација (ПИИ), укључујући: Име и презиме корисника; Email адресе и бројеве телефона; Пословне адресе; Датуме рођења; Бројеве социјалног осигурања (ССН).
Оно што овај инцидент чини озбиљнијим јесте чињеница да је пропуст омогућио појединим злонамјерним актерима приступ туђим средствима. PayPal је признао да је “мали број корисника” доживио неовлаштене трансакције на својим рачунима.
Компанија је предузела сљедеће кораке:
Повраћај новца: Сви корисници који су оштећени кроз неауторизоване трансакције биће у потпуности обештећени.
Ресетовање лозинки: Свим погођеним корисницима лозинке су аутоматски ресетоване.
Заштита идентитета: PayPal нуди двије године бесплатног надзора кредитне способности и услуге обнове идентитета путем сервиса Equifax.
Иако је безбједносна рупа закрпљена, стручњаци упозоравају да би украдени подаци могли бити искориштени за будуће “phishing” нападе (лажне емаилове који покушавају да измаме лозинке). PayPal апелује на све кориснике да буду опрезни са сумњивим порукама, да не кликћу на непроверене линкове и да редовно прате активности на својим рачунима.
Компанија је нагласила да обавјештење није одлагано због било какве полицијске истраге и да се одмах приступило санацији штете чим је проблем уочен.
