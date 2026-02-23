Logo
YouTube уводи нова правила: Нестају коментари и опис видеа

23.02.2026

15:04

YouTube уводи нова правила: Нестају коментари и опис видеа

YouTube поново тестира нове мјере против блокатора реклама, а корисници пријављују нестанак коментара и описа видеа на веб верзији.

YouTube посљедњих година континуирано пооштрава борбу против блокатора реклама, али тај сукоб још увијек нема јасан крај. Након сваке нове мјере, дио корисника врло брзо пронађе начин да је заобиђе, па се читава ситуација претвара у дуготрајну игру мачке и миша.

Током протекле седмице на Редиту се појавио већи број пријава корисника који су примијетили да им приликом гледања видеа нестају опис и секција са коментарима. Иако тачан узрок још није потврђен, готово сви пријављени случајеви имају једну заједничку ствар – коришћење блокатора реклама, преноси Benchmark.

Проблем се углавном јавља на web верзији YouTubea, и то у прегледачима као што су Браве, Microsoft Edge и Google Chrome. Мобилна апликација за сада није погођена. Занимљиво је да се грешка не појављује код свих корисника који користе ад-блокере, док поједини наводе да код њих све функционише без проблема.

Лондон

Економија

Велика Британија не искључује могућност узвратних царина према САД

Неки корисници истичу да се коментари често врате након освјежавања странице, али то захтијева ручну интервенцију сваки пут када се проблем појави. То додатно ствара конфузију, јер није јасно да ли је аутор искључио коментаре или је у питању технички проблем.

За сада нема потврде да ли је ријеч о намјерној мјери YouTubea којом се, након детекције блокатора реклама, ограничавају поједине функције, или је узрок грешка настала послије ажурирања самих ад-блок екстензија. Компанија се овим поводом још увијек није огласила.

Подсјетимо, YouTube већ дуже вријеме примјењује различите тактике против блокирања реклама. Раније су забиљежени случајеви у којима се прегледи корисника са укљученим ад-блокерима нису рачунали, а помињало се и намјерно успоравање репродукције или потпуно онемогућавање приступа сервису. Све то указује да се притисак на кориснике који избјегавају рекламе наставља и у 2026. години, преноси 9to5Google.

