Додик разговарао са патријархом Порфиријем

23.02.2026

14:54

Додик разговарао са патријархом Порфиријем
Фото: Printscreen/X

Предсједник СНСД-а Милорад Додик разговарао је данас, 23. фебруара, са Његовом светошћу патријархом српским Порфиријем.

"Први дан великог Васкршњег поста, сагласни смо да ослоњени на вјеру и заједништво, чувамо оно што нас је одржало кроз историју и води нас у будућност", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс и додао:

"Разговор с патријархом Порфиријем увијек доноси ону посебну мирноћу и снагу коју човјек може да осјети само када разговара са духовним ауторитетом и пријатељем".

Додик је написао да је Српска православна црква кроз вијекове чувала наш идентитет, саборност и снагу да опстанемо у најтежим временима.

Тагови :

Милорад Додик

Патријарх Порфирије

