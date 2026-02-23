Додик разговарао са патријархом Порфиријем

23.02.2026
14:54
Предсједник СНСД-а Милорад Додик разговарао је данас, 23. фебруара, са Његовом светошћу патријархом српским Порфиријем.
"Први дан великог Васкршњег поста, сагласни смо да ослоњени на вјеру и заједништво, чувамо оно што нас је одржало кроз историју и води нас у будућност", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс и додао:
"Разговор с патријархом Порфиријем увијек доноси ону посебну мирноћу и снагу коју човјек може да осјети само када разговара са духовним ауторитетом и пријатељем".
Српска православна црква је кроз вијекове чувала наш идентитет, саборност и снагу да опстанемо у најтежим временима.… pic.twitter.com/8x20DBLn2E
