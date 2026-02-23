Logo
Large banner

Одбор за уставна питања: Уставни суд БиХ није надлежан да одлучује о избору Владе Српске

23.02.2026

14:26

Коментари:

0
Одбор за уставна питања: Уставни суд БиХ није надлежан да одлучује о избору Владе Српске
Фото: АТВ

Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске је на редовној сједници утврдио одговор Уставном суду БиХ у предмету, број У-6/26 који се односи на рјешавање спора са Народном скупштином Републике Српске због доношења Одлуке о избору предсједника Владе Републике Српске и Одлуке о избору чланова Владе Републике Српске.

- Став Народне скупштине је да је захтјев суштински недопустив јер се не ради о спору између БиХ и Републике Српске и не постоји надлежност Уставног суда БиХ да о томе одлучује, али је и неоснован јер је Народна скупштина Републике Српске орган Републике који врши уставотворну и законодавну власт и која је представничко тијело свих грађана у Републици Српској, те да има обавезу да у оквиру уставних овлаштења употријеби све правне инструменте потребне за функционисање органа Републике, како је наведено и у ставу Уставног суда Републике Српске - саопштено је из НСРС.

Народна скупштина очекује да се захтјев одбаци као и у Одлуци Уставног суда БиХ, број У-29/25, од 22.1.2026. године, када је захтјев за оцјену уставности одбачен као недопуштен због ненадлежности Уставног суда БиХ за одлучивање, уз посебно образложења да уставни спор између БиХ и једног од ентитета, постоји ако се ради о неком питању из Устава БиХ за чије рјешавање је надлежан једино Уставни суд БиХ, те да спор не може проистећи из редовних позитивноправних прописа већ се мора тицати одређеног питања које је регулисано самим Уставом БиХ, што овдје није случај.

- Народна скупштина сматра да се у овом предмету ради о "акту владања" односно о политичком акту избора и именовања који свој правни основ црпи из Устава Републике Српске, тако да Уставни суд БиХ није надлежан за оцјену уставности ових одлука - наводи се у саопштењу.

Подијели:

Таг :

NSRS

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Топлотна звијер хита ка нама; Посљедице ће бити озбиљне

Друштво

Топлотна звијер хита ка нама; Посљедице ће бити озбиљне

2 ч

0
Пронађен експлозив у Зворнику

Хроника

Тужилаштво тражи продужење притвора Саши Радићу

2 ч

0
Давао 20 марака мита, кажњен са 1.500

Хроника

Давао 20 марака мита, кажњен са 1.500

2 ч

1
Нови расистички скандал потреса свлачионицу Реал Мадрида

Фудбал

Нови расистички скандал потреса свлачионицу Реал Мадрида

2 ч

0

Више из рубрике

Синиша Каран

Република Српска

Здравствено стање Синише Карана стабилно, отпуштен са лијечења из УКЦ-а

2 ч

0
Мишић: Повећањем плата створени услови за унапређење предшколства

Република Српска

Мишић: Повећањем плата створени услови за унапређење предшколства

3 ч

0
Минић: Домаћи дијалог најбоље рјешење отворених питања у БиХ

Република Српска

Минић: Домаћи дијалог најбоље рјешење отворених питања у БиХ

4 ч

0
Црнадак ударио на Станивуковића: Ко притишће чланове ПДП-а?

Република Српска

Црнадак ударио на Станивуковића: Ко притишће чланове ПДП-а?

6 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

16

21

Орбан: Нећемо попустити пред уцјенама

16

19

Позив угоститељима: Регистрација до 15. марта или слиједе казне

16

13

Нетфликс: Преузимање Ворнер броса за 83 милијарде долара корисно за индустрију забаве

16

11

Овако је прије годину дана говорио рекордер ''вјечитог'' дербија; Костов за На ивици терена: Надам се да ћу дуго остати у Звезди

16

06

Дијете се угушило залогајем хране

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner