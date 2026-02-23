Одбор за уставна питања: Уставни суд БиХ није надлежан да одлучује о избору Владе Српске

23.02.2026
14:26
Коментари:0
Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске је на редовној сједници утврдио одговор Уставном суду БиХ у предмету, број У-6/26 који се односи на рјешавање спора са Народном скупштином Републике Српске због доношења Одлуке о избору предсједника Владе Републике Српске и Одлуке о избору чланова Владе Републике Српске.
- Став Народне скупштине је да је захтјев суштински недопустив јер се не ради о спору између БиХ и Републике Српске и не постоји надлежност Уставног суда БиХ да о томе одлучује, али је и неоснован јер је Народна скупштина Републике Српске орган Републике који врши уставотворну и законодавну власт и која је представничко тијело свих грађана у Републици Српској, те да има обавезу да у оквиру уставних овлаштења употријеби све правне инструменте потребне за функционисање органа Републике, како је наведено и у ставу Уставног суда Републике Српске - саопштено је из НСРС.
Народна скупштина очекује да се захтјев одбаци као и у Одлуци Уставног суда БиХ, број У-29/25, од 22.1.2026. године, када је захтјев за оцјену уставности одбачен као недопуштен због ненадлежности Уставног суда БиХ за одлучивање, уз посебно образложења да уставни спор између БиХ и једног од ентитета, постоји ако се ради о неком питању из Устава БиХ за чије рјешавање је надлежан једино Уставни суд БиХ, те да спор не може проистећи из редовних позитивноправних прописа већ се мора тицати одређеног питања које је регулисано самим Уставом БиХ, што овдје није случај.
- Народна скупштина сматра да се у овом предмету ради о "акту владања" односно о политичком акту избора и именовања који свој правни основ црпи из Устава Републике Српске, тако да Уставни суд БиХ није надлежан за оцјену уставности ових одлука - наводи се у саопштењу.
