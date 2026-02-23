Нови расистички скандал потреса свлачионицу Реал Мадрида

23.02.2026
13:34
Коментари:0
Нови проблем погодио је Реал Мадрид након што је њихов дефанзивац Деан Хуијсен оптужен за расизам због поновног дијељења спорног садржаја на друштвеним мрежама.
Клуб је објавио извињење на кинеској платформи Weibo, наводећи да је играч ненамјерно прослиједио увредљив материјал и да жали због изазване неугодности.
Контроверза је избила када су кинески корисници реаговали на фотографију и коментаре који су, према њиховом тумачењу, вријеђали Азијате. Спорни садржај је убрзо уклоњен, али су реакције навијача остале снажне, уз захтјеве да се извињење објави и на међународним каналима комуникације, а не само на кинеском тржишту.
Mr. Dean Huijsen, your teammate Vinicius has just experienced racial discrimination, and you, as his teammate, are now openly discriminating against Chinese people. What are your intentions? pic.twitter.com/0mW49dw4vG— JH Kickoff (@JhKickoff) February 21, 2026
Цијели случај долази недуго након тензија на мечу против Бенфике, када је Винисијус Жуниор оптужио ривала за расистичке увреде, па се мадридски клуб поново нашао у центру осјетљиве теме.
Због тога је пажња јавности сада још већа, а реакције навијача и медија посебно оштре.
