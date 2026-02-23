Logo
Дојаве о бомбама у сарајевским школама поново узнемириле ученике и родитеље

Извор:

Аваз

23.02.2026

13:29

Јутрос су у двије сарајевске средње школе – Електротехничку и Машинску – стигле дојаве о постављеним експлозивним направама.

Према информацијама из МУП Кантона Сарајево, пријаве су примљене путем мејла, а поступак се проводи у складу с важећим протоколима.

Подсјетимо, слични инциденти су мјесецима погађали бројне школе у Сарајеву, Тузли, Бањалуци и Мостару. Иако су у Сарајеву посљедња два до три мјесеца овакве дојаве изостале, проблем се сада поново појавио.

У Сарајеву су већ ухапшене бројне особе због лажних дојава о бомбама у школама, вртићима, тржним центрима па чак и на аеродрому, а углавном се радило о малољетницима. Такве ситуације погађају не само ученике, који морају надокнадити пропуштену наставу, већ и родитеље, који често морају напустити посао како би покупили д‌јецу.

Влада Кантон Сарајево је крајем јануара ове године усвојила Протокол за кризно поступање приликом дојава о бомбама у одгојно-образовним установама. Документ је интерни и намијењен је искључиво институцијама укљученим у његову израду и примјену.

