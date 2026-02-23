Снимак из фабрике сендвича ужасава људе: „Више их никада нећу јести“

Извор:
Многи људи су били шокирани када су сазнали како се праве унапријед упаковани сендвичи које купују у супермаркетима. Видео снимак процеса је неке толико ужаснуо да су се зарекли да их више никада неће јести.
Већина људи претпоставља да се такви сендвичи праве у малим серијама, често у кухињама супермаркета. Међутим, стварност је сасвим другачија и укључује масовну, индустријску производњу.
Како се праве готови сендвичи?
Видео који је објавио Сајенс канал као дио своје серије „Како се прави“ детаљно приказује цијели процес производње. Све почиње поруџбином од продавца, који фабрици доставља тачне спецификације за врсте сендвича и филова које желе. На основу тих захтијева, фабрика затим прилагођава своје производне линије.
Први корак је машинско сјечење хлеба. Радници прво ручно прегледају векне и уклањају оне са рупама или другим видљивим дефектима, након чега се стављају у аутоматизовану машину за сјечење. Машина сјече хљеб на једнаке кришке, а за сендвиче којима је то потребно, унутрашњи ваљак наноси танак слој отопљеног путера.
Намазане кришке се затим даље транспортују на транспортним тракама, спремне за додавање осталих састојака.
„Радници ручно додају специфичније састојке, попут нарезака или ренданог сира“, објашњава се у видеу. На примјер, шунка се прво сјече машином, а затим радници ручно стављају кришке на хљеб. Када се сви састојци додају, сендвичи се ручно склапају и упарују.
Састављени сендвичи затим пролазе кроз механизовани систем сечења, обично у троугласте облике. „Половине са сваке стране су спаковане заједно као један сендвич“, објашњава наратор. Радници их затим ручно стављају у картонску амбалажу, која се потом херметички затвара машином.
Међутим, неки од најпродаванијих сендвича, попут оних са салатом од јаја и мајонезом, производе се на потпуно аутоматизованим линијама. Роботи прецизно наносе одређену количину фила на сваку другу кришку хљеба, док други робот преклапа празне кришке преко напуњених и пакује готове сендвиче.
У већини случајева, сендвичи се испоручују у продавнице у року од 12 сати од производње, а њихов рок трајања је отприлике три дана.
Видео је изазвао бројне реакције, а многима је посебно сметало то што радници додирују храну рукама. „Одлично је како радници 'дијеле искуство' са свима прије и послије њих који су исти сендвич додирнули голим рукама“, саркастично је прокоментарисала једна особа.
„Кад год огладним, пустим овај видео и гледам раднике голих руку и машину која прави салату од јаја. Увијек изгубим апетит“, нашалио се други.
Трећи је написао: „Прошле су године откако сам посљедњи пут купио готов сендвич, а послије овога могу са сигурношћу рећи да ће проћи још много година прије него што купим сљедећи.“
Међутим, било је и оних који су бранили овај начин производње. „Више ме брине цијена ових сендвича за понијети него сам процес њихове израде“, закључио је један коментатор.
