Средњошколце отровали сендвичи, њих 15 хоспитализовано

29.09.2025

20:07

Сендвич
Фото: Pixabay

На Од‌јељењу за инфективне болести Клиничке болнице у Штипу хоспитализовано је петоро ученика средње школе са симптомима тровања храном, које су осјетили након што су појели сендвиче из киоска брзе хране у близини школе у том граду, а још десет ученика је смјештено у дневну болницу, саопштили су данас здравствени званичници.

Званичници Клиничке болнице у Штипу су навели да су сви пацијенти из исте школе, преноси портал Плусинфо.мк.

"Пет особа је тренутно хоспитализовано на Од‌јељењу за инфективне болести, а још десет је у дневној болници. Пацијенти су у стабилном стању", саопштили су из Од‌јељења за инфективне болести болнице у Штипу, преноси Тан‌југ.

Епидемиолог у Институту за јавно здравље Штип, Светлана Живкова је казала да су узети узорци хране из киоска са сендвичима, за лабораторијска испитивања, као и да су узети брисеви запослених и са радних површина, чије ће резултате на тестирање Институт објавити најкасније до сутра.

Она је истакла да је објекат затворен од стране Државног здравствено-санитарног инспектората и Агенције за храну и ветеринарство.

Мајка д‌јетета које је након тровања завршило на Одељењу за инфективне болести у Клиничкој болници Штип рекла је да је њено дијете развило симптоме након што је појело сендвич са пилећим одреском и кромпиром.

