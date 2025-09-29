Logo

Провалио у кућу, па заспао у дневном боравку

Извор:

Индекс

29.09.2025

Провалио у кућу, па заспао у дневном боравку
Фото: Pixabay

Необична провала догодила се у Медулину, када је 30-годишњи словенски држављанин затечен је како спава у дневном боравку, саопштила је истарска полиција.

Догађај се догодио у раним јутарњим сатима у суботу, око 4:25 сати. Мушкарац је прво разбио стакло на тераси како би ушао у кућу. Власник куће га је недуго затим пронашао како спава у дневном боравку те је одмах позвао полицију.

Пулска полиција спровела је и довршила криминалистичко истраживање над 30-годишњаком.

Због сумње у почињење казненог дјела тешке крађе, против словенског држављанина подноси се казнена пријава надлежном државном одвјетништву у редовном поступку,пише Индекс.

