Пуцњава у Хрватској: Испалио хице на пијаци, људи у паници

29.09.2025
10:42
Коментари:0
Јутрос око 06.00 сати дошло је до пуцњаве у близини пијаце на Јаруну у Хрватској, што је изазвало панику међу грађанима који су се у том тренутку кретали ка послу.
Према првим информацијама које преносе локални медији, један мушкарац је пуцао из ватреног оружја, а мотив за сада није познат. Очевици наводе да су били видно узнемирени и уплашени, те су одмах позвали полицију.
На лице мјеста убрзо су стигле бројне полицијске патроле, које су брзо ставиле ситуацију под контролу.
"Након дојаве о пуцњави, привели смо једног мушкарца. Утврђено је да се ради о гасном оружју, али криминалистичко истраживање и даље је у току" саопштено је из загребачке полиције.
Ужас на пијаци код Панчева: Убијен мушкарац
За сада нема информација о повријеђенима, а полиција наставља да утврђује све околности овог инцидента, преноси "24Седам.
