Ужас на пијаци код Панчева: Убијен мушкарац

Један мушкарац убијен је у Дебељачи код Панчева. Како сазнајемо, тијело је јутрос пронађено на пијаци у том мјесту.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Панчеву, полиција је ухапсила четири особе у вези са овим злочином.
"Тужилац је наложио обдукцију тијела како би се утврдио тачан узрок смрти, али према првим резултатима постоји сумња да је овде у питању кривично дјело тешко убиство", каже извор и додаје да полиција и тужилац обављају увиђај на лицу мјеста, након чега ће се знати више детаља, пише Курир.
