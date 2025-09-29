Logo

Ужас на пијаци код Панчева: Убијен мушкарац

Курир

29.09.2025

10:29

Ужас на пијаци код Панчева: Убијен мушкарац
Фото: Танјуг/АП

Један мушкарац убијен је у Дебељачи код Панчева. Како сазнајемо, тијело је јутрос пронађено на пијаци у том мјесту.

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Панчеву, полиција је ухапсила четири особе у вези са овим злочином.

кестен кестење

Хроника

Сукоб због кестења: Мушкарац и жена се потукли у сред шуме, реаговала и полиција

"Тужилац је наложио обдукцију тијела како би се утврдио тачан узрок смрти, али према првим резултатима постоји сумња да је овде у питању кривично дјело тешко убиство", каже извор и додаје да полиција и тужилац обављају увиђај на лицу мјеста, након чега ће се знати више детаља, пише Курир.

Коментари (0)
