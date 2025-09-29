Ланчани судар пет возила, створиле се гужве

Извор:
Ланчани судар пет возила десио се у улици Дринска у Сарајеву, а с обзиром на то да се ради о прометној улици, већ су формиране колоне возила и саобраћа се отежано.
Срећом, повријеђених нема.
Саобраћајна незгода се, како је речено у Оперативном центру МУП-а Кантона Сарајево, се десила у 7.45 сати.
"Учествовало је пет возила. Причињена је материјална штета", додају из полиције за "Фактор".
