Ланчани судар пет возила, створиле се гужве

Извор:

Фактор.ба

29.09.2025

09:58

Коментари:

0
Ланчани судар у Сарајеву
Фото: Screenshot

Ланчани судар пет возила десио се у улици Дринска у Сарајеву, а с обзиром на то да се ради о прометној улици, већ су формиране колоне возила и саобраћа се отежано.

Срећом, повријеђених нема.

Саобраћајна незгода се, како је речено у Оперативном центру МУП-а Кантона Сарајево, се десила у 7.45 сати.

"Учествовало је пет возила. Причињена је материјална штета", додају из полиције за "Фактор".

Коментари (0)
