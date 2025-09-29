Logo

Пијан испао из аута - сједио на прозору

Извор:

Агенције

29.09.2025

08:19

Коментари:

0
Пијан испао из аута - сједио на прозору
Фото: Pexels

У Великом Трговишћу у суботу навече догодила се саобраћајна несрећа у којој је 26-годишњак лакше повријеђен након што је испао из аутомобила у вожњи.

Младић се, наиме, возио сједећи на отвореном прозору сувозачевих врата, саопштила је полиција.

policija hrvatska

Хроника

Трагедија на ауто-путу: Једна особа погинула

Несрећа се догодила 27. септембра око 20 сати. Путничким возилом управљао је 22-годишњак, док је његов 26-годишњи сапутник, који није био везан појасом, сједио на отвореном прозору предњих врата. Током вожње, 26-годишњак је пао из возила на пут.

На мјесто догађаја стигла је хитна медицинска помоћ која је повријеђеног превезла у Општу болницу Забок. Тамо му је пружена љекарска помоћ те је утврђено да је задобио лакше тјелесне повреде.

Полицијским увиђајем утврђено је како је 26-годишњи путник био под утицајем алкохола од 1,58 промила. Због почињених прекршаја из Закона о безбједности саобраћаја на путу слиједи покретање прекршајног поступка и против возача и против сувозача.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп дао овлаштење за напад на Русију

Возачу (22) биће издан обавезни прекршајни налог због непрописног превоза путника, док ће сувозач (26) одговарати због некориштења сигурносног појаса и описаног начина вожње.

Подијели:

Тагови:

несрећа

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција Србије

Хроника

У стравичној несрећи повријеђено шесторо, међу њима 4 малољетника

3 ч

0
АМС упозорио возаче: Опрез!

Друштво

АМС упозорио возаче: Опрез!

3 ч

0
Na fotografiji je prikazan pelet

Економија

Цијене пред зиму у порасту: Велика потражња за огревом, испоруке се чекају данима

3 ч

0
Узгој магараца све популарнији, подстицаји по грлу 500 КМ

Друштво

Узгој магараца све популарнији, подстицаји по грлу 500 КМ

3 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Хроника

Трагедија на ауто-путу: Једна особа погинула

2 ч

0
Полиција Србије

Хроника

У стравичној несрећи повријеђено шесторо, међу њима 4 малољетника

3 ч

0
Четири дјевојчице покошене на пјешачком прелазу у Лозници

Хроника

Четири дјевојчице покошене на пјешачком прелазу у Лозници

13 ч

0
Удес код Шешлија

Хроника

Тежи удес у Српској: Возило избјегавало пса, у једном ауту била трудница

16 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

08

Ево како да проверите да ли имате неплаћене саобраћајне казне

11

07

Гогановић: Сарајево прикрива своје проблеме нападима на Српску и Србију

11

00

''Зрно бесмртника'' све популарније у исхрани

10

59

Медведев: Европа не може да приушти рат са Русијом

10

47

Хаос на популарном грчком острву након невремена

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner