Пијан испао из аута - сједио на прозору

У Великом Трговишћу у суботу навече догодила се саобраћајна несрећа у којој је 26-годишњак лакше повријеђен након што је испао из аутомобила у вожњи.
Младић се, наиме, возио сједећи на отвореном прозору сувозачевих врата, саопштила је полиција.
Несрећа се догодила 27. септембра око 20 сати. Путничким возилом управљао је 22-годишњак, док је његов 26-годишњи сапутник, који није био везан појасом, сједио на отвореном прозору предњих врата. Током вожње, 26-годишњак је пао из возила на пут.
На мјесто догађаја стигла је хитна медицинска помоћ која је повријеђеног превезла у Општу болницу Забок. Тамо му је пружена љекарска помоћ те је утврђено да је задобио лакше тјелесне повреде.
Полицијским увиђајем утврђено је како је 26-годишњи путник био под утицајем алкохола од 1,58 промила. Због почињених прекршаја из Закона о безбједности саобраћаја на путу слиједи покретање прекршајног поступка и против возача и против сувозача.
Возачу (22) биће издан обавезни прекршајни налог због непрописног превоза путника, док ће сувозач (26) одговарати због некориштења сигурносног појаса и описаног начина вожње.
